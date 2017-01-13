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Van Kültür ve Dayanışma Vakfı'ndan Vali Taşyapan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Kültür ve Dayanışma Vakfı yönetimi, Vali İbrahim Taşyapan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İstanbul'da faaliyetlerini yürüten Van Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın aralık ayındaki genel kuruluna misafir olan Vali Taşyapan'ı ziyaret eden heyette, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Ağar'ın yanı sıra Şule Gökırmak, Suat Tunç, Arzu Uğur ve Reşat Ebiri yer aldı.

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İbrahim Taşyapan, Başkan Ağar ve yeni yönetime 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunarak, Van için yürütecekleri çalışmalarda başarı diledi.

(MSA-Y)



13.01.2017 17:42:24 TSI

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