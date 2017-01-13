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Belediye meclis üyelerinden şehitlere vefa

- Gaziantepli şehitlerin ismi cadde ve sokaklarda yaşatılacak



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Lider Olgun

Kamera : Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Belediye Meclisi 2. birleşiminde Gaziantepli şehitlerin isimlerinin cadde ve sokaklarda yaşatılması oy birliği ile kararlaştırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Meclis 2. birleşimi meclis toplantısında Gaziantepli şehitlerin isminin Gaziantep ve taşradaki sokak ve caddelere verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında gerçekleştirildi. 42 maddenin görüşüldüğü toplantıda. 32 madde oy birliği ile 7 oy çokluğu 3 de ilgili komisyona sevk edildi. 4 madde de gündem dışı alındı. Görüşülen maddeler arasındaki Gaziantepli şehitlerin isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi önerisi, oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan oylamaların ardından meclis toplantısı sona erdi.

(LO-SD-Y)



13.01.2017 17:46:01 TSI

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