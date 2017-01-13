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Büyükşehir'in Kültür Daire Başkanlığı'na Mustafa Keleş atandı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na Mustafa Keleş atandı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda Kültür Şube Müdürü olarak çalışan Mustafa Keleş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na atandı.

MUSTAFA KELEŞ KİMDİR?

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mustafa Keleş, 15 Şubat 1970'te Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsili sonrası Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Keleş, 1998 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde memuriyet hayatına başladı. 2 yıl kurumun Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde çalışan Keleş, daha sonra Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda Kültür Şube Müdürü olarak 7 yıl görev yaptı. Keleş, Başkan Mehmet Sekmen'in talimatıyla görev yaptığı daireye Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı olarak atandı.

(ERZ-AT-Y)



13.01.2017 17:49:54 TSI

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