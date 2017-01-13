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TÜRSAB Bodrum'dan Başkan Kocadon'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu'nun yeni yönetimi, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, II. Başkan Şenel Tuncer, Genel Sekreter Sema Nebioğlu ve yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Ziyarette 2017 yılı ile ilgili TÜRSAB Bodrum'un planlamış olduğu projeler hakkında konuşuldu. Bodrum Belediyesi ile birlikte ortak çalışmaların da yapılabileceğine değinilirken 2016 turizm sezonunun değerlendirilmesi de yapıldı.

Başkan Mehmet Kocadon, yeni yönetimin TÜRSAB Bodrum için hayırlı olmasını dileyerek, "Çevresel, tarihi ve insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi turizmi yakından ilgilendiren konularda, bir sivil birlik olarak yol gösterici özellikler taşıyorsunuz. Bu nedenle de turizme sağlamış olduğunuz katkılar, bizler için çok önemli. Bodrum'da turizmin daima sürdürülebilir olması için bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ortak projelerde sizlerle birlikte olmak büyük mutluluk olacak. Yeni yönetim hepimize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

(EA-MB-Y)



13.01.2017 17:48:26 TSI

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