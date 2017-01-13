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Başkan Yağcı Bilecik'in sorunlarını İl Koordinasyon Kurumu toplantısına taşıdı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bölge müdürlerine Bilecik'in sorunlarını ve sorularını iletti.

Yağcı, ilk olarak Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü 1'nci Bölge Müdür Yardımcısı Halil Korkmaz'a Yüksek Hızlı Tren(YHT)'in fiyatının diğer illere göre daha pahalı olma sorununu iletti. Başkan Yağcı, söz alarak, "Şehrimizin çok önemli değerlerinden birisi de hızlı tren çalışması. Genelde bize gelen bazı durumlar var. Mesafe güzergah anlamında fiyatlandırmayı kıyasladığımızda Bilecik'ten binen bir insanın bir yere gitme maliyeti diğer yerlerden daha fazla adeta Bilecik'ten binilmesin gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Buna ilişkin biz daha önceki dönemler içerisinde Genel Müdürlüğümüze de bilgilendirme yaptık. Biz öğrencisi fazla olan özellikle İstanbul'a diğer yerlere çok fazla alternatifi olmayan kesime de hitap ediyoruz. Bir de bazı dönemlere yer olmayınca talep de olmuyor. Kontenjanın arttırılması ve daha çok trenin durması gibi durumlar söz konusu olamaz mı? Bunun gündemde sıcak tutulması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğü 1'nci Bölge Müdür Yardımcısı Halil Korkmaz ise soruya, "Artık Devlet Demir Yolları serbestleşme yoluna girdi. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren. Diğer firmalar da bizden trenini, lokomotifini, vagonunu alıp tren işletebilir oldu. Şuan hali hazırda böyle bir şirket var. O da Devlet Demir Yollarından ayrılan TCDD Taşımacılık A.Ş. Bizler ücrete hiç karışmıyoruz. Gelen talepleri iletebiliriz. Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürüm de burada o da mutlaka notunu alıyordur" cevabını verdi.

Korkmaz'ın ardından YHT Bölge Müdürü Duran Yaman ise, soruya cevap vermek adına yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de bu durum dile getirildi. Ben notlarımı da almıştım. Anonim Şirketle de görüştüm. Bilet ücretleri bir program dahilinde yapılan ücretlendirme. YHT biraz daha uzun mesafelere hitap ediyor. Ulaşım açısından kar açısından. Dolayısıyla bazen bu kısa mesafelerdeki ücretlerin uygun gelmediği söyleniyor bana. Bunun üzerinde de çalıştıklarını söylediler. Ben bir daha notumu alıp yeniden iletirim kendilerine."

Başkan Selim Yağcı Vakıflar Bölge Müdürü'nün sunumunun ardından Şeyh Edebali Türbesinde gerçekleştirilmesi planlanan asansör projesini sordu. Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek ise bu soru hakkında, "Biz 2017 yatırım programına aldık. Bu yıl onaylı çevre düzenlemesi de yapılacak. Taramaları tamamlandı. Kurula gitti. 2017 yılında hem asansör projesi hem de çevre düzenlemesine başlayacağız" dedi.

(CKT-CY-Y)



13.01.2017 17:52:20 TSI

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