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Burhaniye'de Şehit Turhan Bayraktar Parkı yenileniyor



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Haber : Fatma Talay

Kamera : Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kentin merkezinde yer alan Şehit Turhan Bayraktar Parkı yenileniyor. Son olarak, 25 yıl önce düzenleme yapılan parktaki çalışmaların 3 ayda tamamlanacağı kaydedildi.

İlçe merkezinde, yaz aylarında çok sayıda vatandaşın nefes aldığı Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri yenileme çalışması başlattı. Parkın eskiyen döşemesi sökülürken, granit taş döşenerek ışıklandırılacağı bildirildi. Belediye işçilerinin başlattığı çalışmanın 90-100 içinde tamamlanacağını anlatan Belediye Park ve Bahçeler Müdürü İlker Omar Demiray, vatandaşların istekleri doğrultusunda modern bir park olacağını söyledi. Müdür İlker Demiray,"Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak kendi ekiplerimizle 25 yıl önce yapılan bu parkı sökmeye başladık. Arkadan, granit taş, klinker taban tuğlası döşeyeceğiz. Yan ışıkları, yeni aydınlatmaları ve peyzaj projeleri ile revizyona başladık. Burhaniye'mizin akciğer deposu olarak bilinir burası. Eski çam ağaçları, eski heykelleriyle ile gözde olan parkımız. İnsanlarımızın, vatandaşlarımızın böyle beklentisi vardı. Bizde bu beklentiyi, günümüzün şartlarına göre revize çalışmasına başladık. Parkımızı 90-100 gün gibi çalışmanın ardından halkımızın hizmetine açacağız" dedi. İşçilerden Ali Boladan da," Biz park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak halkımıza yeni bir park kazandırıyoruz. Burhaniye için hayırlı olsun" dedi. Ali Alkan is," Burhaniye belediyesi olarak parkın yenilenmesi için müdürlerimizle hep beraber çalışmaya başladık. Bütün arkadaşlar çalışmaktan memnun. Hayırlı olsun" dedi. İbrahim Yavaş da, "1997'de yapılmış olan bu park bayağı eskiydi. Artık yenilenmesi gerekiyordu. Başkanımızın talimatı ile Burhaniye parkını yenileyeceğiz. Güzel bir eser meydana çıkacak İnşallah"dedi.

Nuri Bayraktar ise," Burada çalışmayı görünce geldim bakıyorum. Park Burhaniye'nin kalbi nefesi. Bizde her gün geliyoruz. İnşallah bu çalışma bizim için hayırlı olacak Güzel bir yer olacak. Burhaniye'mize yakışır park olmasını diliyorum" dedi.

(FT-EME)



13.01.2017 17:53:58 TSI

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