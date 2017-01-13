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İzmit'te elektrik enerjisi alım ihalesi düzenlendi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından elektrik enerji alım ihalesi yapıldı.

Bir yıl süreli ve 2 bin 100 kilovat saat elektrik enerjisi alım ihalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 714 bin 125 Lira olan ihaleye katılan Halis Elektrik Satış A.Ş 416 bin 220 Lira teklif verirken, SEPAŞ Elektrik 431 bin 550 Lira teklif verdi. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

(İG-GY-Y)



13.01.2017 17:54:51 TSI

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