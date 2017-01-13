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İzmit'te vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Cephanelik bölgesindeki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içinde faaliyete geçirilen İzmit Belediyesi Aile Rehberlik Merkezi'nde 2016 yılında 125 çifte aile danışmanlığı, 152 kişiye de psikolojik danışmanlık hizmeti verildiği açıklandı. Evlilikte aile birliğinin devamını bozacak her duruma çözüm üretmek için kurulan Aile Rehberlik Merkezi'nin Eylül 2015'ten itibaren hizmet vermeye başladığını söyleyen yetkililer, "Merkezimizden faydalanmak isteyen vatandaşlar telefondan bilgi ve randevu alabilirler. Ücretsiz olan hizmetlerimizi daha geniş kesime yaymak için okullar, devlet hastaneleri psikiyatri servisleri, ilgili kamu kurumlarını ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Ayrıca pilot bölgelerde ev ziyaretleri de gerçekleştirmekteyiz" dediler.

(İG-GY-Y)



13.01.2017 17:55:40 TSI

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