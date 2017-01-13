YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Oturarak Voleybol Ligi'nin ikinci etabı Alaplı'da yapılacak

Oturarak Voleybol Ligi'nin ikinci etabı Alaplı'da yapılacak



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - İkinci etap müsabakaları 16-17-18 tarihlerinde Zonguldak Alaplı ilçesinde yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol Ligi'nin (paravolley) ikinci etap müsabakaları 16-17-18 tarihlerinde Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gerçekleştirilecek.

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Korkut, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol Ligi ikinci etap müsabakaları Alaplı'da yapılacağını açıklayan Korkut , Oturarak Voleybol Ligi (paravolley) ilk etap müsabakaları 16-17-18 tarihleri arasında Karabük'te başlayacağını söyledi.

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Korkut, yaptığı açıklamasında şöyle dedi:

"Oturarak Voleybol Türkiye birinci ligi fikstürü belli oldu. Buna göre ilk etap maçları 16-18 Şubat tarihleri arasında Karabük'te oynanacak. İkinci etap maçları ise İlçemizde 17-19 tarihleri arasından oynanacak. İki gurupta ilk ikiye giren dört takım Adana Nisan ayında oynanacak dörtlü finallere kalacak. Tabi bizim hedefimiz bu dört takım arasında yer alıp finallere kalmaktır.Antrenmanlarımızda bu doğrultuda sürüyor. Oturarak voleybol liginin ikinci etap maçları İlçemizde oynanmasından dolayı çok mutlu olduk. Bu İlçemizin için bir şans olduğunu düşünüyorum. Federasyonumuzdan bize böyle bir teklif geldiğinde İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ve İlçe Kaymamamızla görüşerek İlçemizde oynanmasına onay verdik. Aslında burada spor salonu sıkıntımız var. Salonumuz engelliler için yeterli değil.Turnuva gününe kadar salonda düzenlemeler yapılarak yetişeceğini düşünüyoruz. Engeliler olarak ilgili kurumların bu konuya hassasiyet göstereceklerine yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden engelli sporcularımız İlçemize gelerek spor yapmanın yanı sıra İlçemizin güzelliklerini de görecekler. Onları en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Salonumuz inşallah Mart ayına kadar hazır hale gelecek. Gelmediği taktirde ikinci bir alternatifimiz olacak."

8EY-OA-Y)



13.01.2017 17:56:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER