YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehir'i yağışlı bir hava bekliyor

Eskişehir'i yağışlı bir hava bekliyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, bölge genelinin cumartesi gününden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına gireceğini söyledi.

Hava tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tarınç, ılık ve sıcak bir havanın hakim olacağına dikkat çekerek, "Cumartesi gece saatlerinden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına gireceğiz. Nispeten şimdiki mevcut koşullara göre sıcak ve ılık bir hava olacak. Pazar, pazartesi ve salı günü yağış bekliyoruz. Yalnız bu yağışlar gün içerisinde farklılık gösterecek. Gece saatlerinde daha çok kar şeklinde olurken, gündüz yağmura veya karla karışık yağmur şeklinde olacak. Bu da gelecek olan yağışlı hava kütlesinin ılık olmasından kaynaklanıyor" dedi.

Cumartesi sabahı yer yer sis beklediklerini de söyleyen Tarınç, "Özellikle pazartesi ve salı günleri güneyden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenen bir rüzgar var. Gece ve sabah saatlerinde sürücülerin, yollardaki buzlanma olaylarına dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

(SK-MET-Y)



13.01.2017 17:57:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER