YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit'te geri dönüşüm konteynırları yıkanıyor

İzmit'te geri dönüşüm konteynırları yıkanıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından geri dönüşüm konteynırları yıkanıyor.

İzmit Belediyesi tarafından mahallelere konulan geri dönüşüm konteynerleri belirli aralıklarla yıkanıyor.

Zamanla kirlenen konteynırların bulundukları bölgelerde yıkandığını söyleyen yetkililer, "Yıkama işi özel araçla mahallelere gidilerek yapılıyor. Günde ortalama 50 konteynır yıkanarak dezenfekte ediliyor. Yıkama işi bütün konteynırlar bitene kadar devam edecek" dediler.

İlgililer, vatandaşlardan geri dönüşüm konteynırlarına evsel ve inşaat atığı atmamalarını istediler. Bu arada geri dönüşüm toplama ve taşıma işi yapan 40 personele soğuk hava şartlarına dayanıklı kışlık kıyafetleri dağıtıldı. 15 araçla gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmalarında görev yapan personellerin dağıtılan kıyafetlerle yağmur ve kar gibi kötü hava şartlarından etkilenmeyecekleri kaydedildi.

(İG-İÇ)



13.01.2017 18:01:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER