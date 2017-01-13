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Başkan Kocamaz'dan 'FETÖ'cü firmalara ihale veriyor' iddialarına sert tepki

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, yemek ihalesi ile 15 Temmuz sonrasında bazı işleri FETÖ mensubu firmalara verdiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar ile akaryakıt ihalesine ilişkin iddialara Büyükşehir Meclisi'nde yanıt verdi

- Başkan Kocamaz:

- "Ancak kendilerine yakışacak alçaklıkta ifadeler"

- "Biz herkese şeffaf ve açık bir şekilde belgelerle cevap veriyoruz"



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yemek ihalesi ile 15 Temmuz sonrasında bazı işleri FETÖ mensubu firmalara verdiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialara sert tepki gösterdi. "Ancak kendilerine yakışacak alçaklıkta iddialar" diyen Kocamaz, akaryakıt ihalesine ilişkin iddialara da belgelerle yanıt verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 Yılı Ocak Ayı Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantıya, Başkan Kocamaz'ın FETÖ iddialarına verdiği yanıt damga vurdu. Geçen ay gerçekleştirilen meclis toplantısında tartışma konusu olan akaryakıt ihalesi ile ilgili ortaya atılan iddialara, elindeki belgelerle yanıt veren Kocamaz, Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) ihalede usulsüzlük ve yanlışlık olmadığına dair verdiği kararı meclis üyeleri ile paylaştı. İlgili firmanın yüksek kırım yaptığını söyleyen Kocamaz, "Geçen burada Mersin Büyükşehir Belediyesi yasadışı bir iş yapıyormuş gibi ithamlarda bulunuldu. Biz herkese şeffaf ve açık bir şekilde belgelerle cevap veriyoruz. Bu konuşmalar üzerine ben bu ihaleyi yeniden incelettim. Tabi bu arada da ihale ile ilgili usule aykırılık var mı şeklinde teftiş kurulundan rapor çıkarttım. Bu kurum haklı olsaydı KİK'e giderdi. KİK de ihalede bir yanlışlık ve usulsüzlük olmadığına karar vermiş. KİK kurallarına göre cirosu tutmayan firma ihaleden elenir. Bu arkadaşın cirosu tutmuyor. Taşıt tanıması yok, başka firmadan faydalanmasına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu izin vermiyor. Bu firmanın ilçelerde istasyonu yok. Kiralama yapamayacağına EPDK karar veriyor. Bu vatandaş ihaleye katılmasının mümkün olmadığını bildiği için yüksek kırım yaptığını beyan ediyor, insanların kafasını karıştırmaya çalışıyor" dedi.

"Evrak çok önemli değil, bir örnekleri de bizde var"

Toplantıda, sel felaketinde Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Şube Müdürlüğü'ndeki bazı evrakın molozlarla birlikte denize döküldüğü iddialarına da değinen Kocamaz, sel felaketi esnasında Makine İkmal Şube Müdürlüğü'nde su baskını olduğunu belirtti. Bu esnada Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı belgelerin moloz yığınları ile temizlendiğini, ancak ilgili evrakın Emniyet tarafından incelenerek tekrar kendilerine teslim edildiğini dile getiren Kocamaz, zarar gören evrakın bir örneğinin Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü'nde bulunduğunu ifade etti. Kocamaz, "Bu sel felaketi birçok felakete sebep oldu. Bizim Makine İkmal Şube Müdürlüğü'nü de komple su bastı ve araçlar sular altında kaldı. Birimlerin arşivleri de sular altında kalmış. Bazı evraklar da bu sular ve çamurlardan nasibini almış. Bu evraklar çok önemli evraklar değil ki zaten bir örnekleri de Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü'nde var. Tabi işçiler orayı temizleyelim derken bir kısım evrakı da molozlarla beraber dökmüşler. Bize de o bölgenin muhtarı tarafından haber verildi. Savcılığa ve Emniyete de bilgi verildi. Yaklaşık 20 torba evrak tekrar toplanıp Emniyete teslim edildi. Sonra Savcılık incelemesini yaptı ve bize tekrar teslim ettiler" diye konuştu.

"Ancak kendilerine yakışacak alçaklıkta ifadeler"

Kocamaz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında da FETÖ'cü firmalara ihale ve iş verdiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialara ise sert tepki gösterdi. Yemek ihalesinin FETÖ mensubu firmalara verildiği yönündeki iddialara ilişkin Kocamaz, "Yine bir başka itham, 'Mersin Büyükşehir 15 Temmuz hadisesinden sonra hala FETÖ'cülere iş veriyor' şeklinde. Ancak kendilerine yakışacak alçaklıkta ifadeler. Biz ihale yasasına göre açık ihale yapmak durumundayız. Söz konusu ihale 15 Temmuz tarihinden önce yapılmış. Bu ihaleye giren kimdir, nedir bizim istihbarat birimimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Yağmur sularının uzaklaştırılması ilçe belediyelerinin görevi"

Dere ıslahları konusuna da değinen ve yağmur suyunun uzaklaştırılması ile ilgili görevin ilçe belediyelerinde olduğunu söyleyen Kocamaz, "Yağmur suyunun uzaklaştırılması görevi yasayla ilçe belediyelerine verilmiş. Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir sorumluluğu yok. Bu sel felaketi ile ilgili Sayın Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'ın danışmanı beni aradı. Bakan beyin kendilerine talimat verdiğini, 2017 planına bu dere ıslahlarının alınmasını istediğini ifade etti. Ancak kendilerinin de yaptıkları araştırmada, görülüyor ki buralarda istimlak gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yapsın, biz de dere ıslahlarını yapalım diye bir ifade kullanıldı. Ben de bu ıslahların Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılamayacağını, bir apartmanda 50'ye yakın daire olduğunu, bu istimlaklerin ancak devlet gücüyle yapılacağını söyledim. Bunun üzerine bize acil olarak derelerdeki yapılarla ilgili bir rapor göndermemizi ifade ettiler. Onun üzerine arkadaşlarımız da çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Büyükşehir'den kamplarda yaşayan mültecilere insani yardım gidecek

Meclis toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Suriye-Halep'te yaşanan katliamlardan ve Irak Musul-Kerkük bölgelerindeki iç savaşlardan kaçarak Türkiye'ye gelen ve ülke sınırlarındaki kamplarda zor şartlarda yaşayan mültecilere insani yardım yapılması ya da yardım yapan kamu yararına çalışan yardım kuruluşu statüsündeki derneklere maddi yardım yapılmasına ilişkin komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

(KYM-Y)



13.01.2017 18:02:48 TSI

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