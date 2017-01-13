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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gazeteci Osman Altınışık'dan GGC'ye ziyaret

13 Ocak 2017 Cuma, 18:03
Gazeteci Osman Altınışık'dan GGC'ye ziyaret
Gazeteci Osman Altınışık'dan GGC'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

Lider Olgun
GAZİANTEP (İHA) - Gazeteci Osman Altınışık, Gaziantep Gazeteciler cemiyetini ziyaret etti.
Sabah Gazetesi Eski Ankara Bölge Müdürü ve Gazeteci Osman Altınışık, GGC Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti. GGC Başkanı Ay ve yönetim kurulu üyeleri tarafından konuk edilen Altınışık, 15 Temmuzda yaşadıklarını basın mensuplarıyla paylaştı. 246 isimli kitabı hakkında bilgi veren Altınışık, kitapta o gece yaşadıkları ve şehit olan 246 vatandaşın gerçek hikayeleri olduğunu belirtti. Altınışık imzaladığı kitabını basın mensuplarına hediye etti.
GGC Başkanı İbrahim Ay, Sabah Gazetesi temsilcisine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
(LO-SD-Y)

13.01.2017 18:06:39 TSI
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