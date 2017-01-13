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Bozbey: "Yaylacık yeni projelere kavuşacak"

13 Ocak 2017 Cuma, 18:03
Bozbey: "Yaylacık yeni projelere kavuşacak"
Bozbey: "Yaylacık yeni projelere kavuşacak"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Makamını bu hafta Yaylacık Mahallesi'ne taşıyan Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, yeni projelerin yakında tamamlanacağını bildirdi.
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Burada projesi kapsamında makamını bu hafta Yaylacık Mahallesi'ne taşıdı. Mahalle esnafını tek tek gezen Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün "Sen de bir fidan dik, geleceğini koru" projesi kapsamında vatandaşlara farklı türdeki fidanlardan dağıttı. Karavanda Muhtar Kurçin'le bir araya gelen Bozbey, talepleri dinledi.
Yaylacık Mahallesi'nde yapılacak projeler hakkında bilgi veren Bozbey, "Meydan projesinin ihalesi tamamlandı. Mahalle Komitesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda 165 metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 601 metrekare alanda projelendirilen meydan projesinde, çalışmalar en yakın zamanda başlayacak. Mahalledeki çocuklarımız da yakın zamanda oyun alanlarına kavuşacak. Yaylacık Mahallesi'ne değer katacak olan bu proje sayesinde hem bölge halkı hem de gelen konuklar, daha rahat nefes alabileceği bir alana kavuşmuş olacak. Halı sahamızda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları kısa zaman içinde tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. Başkan Burada projesiyle daha önce de ziyaret ettiğimiz Yaylacık Mahallesi'nde, muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin taleplerini ikinci ziyaretimizde yerine getirmiş oluyoruz. Nilüferlileri gülümsetmeye devam edeceğiz" dedi.
Yaylacık Kadın Derneği'nin bulunduğu binada da eksikleri giderdiklerini ifade eden Bozbey, "Kadınlarımız, çalışmalarını bundan böyle daha rahat bir şekilde sürdürecek" şeklinde konuştu.
Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli Yaylacık İmar Planı kapsamında gerçekleştirilen şuyulama çalışmalarının tamamlanmasıyla 250 hak sahibine de tapularını teslim etti.
İlgili başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte gün boyu çalışmalarını Yaylacık Mahallesi'nde yürüten Bozbey, kendisinden randevu talep eden vatandaşlarla da görüştü.
(MŞ)

13.01.2017 18:08:24 TSI
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