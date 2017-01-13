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Düzce İtfaiyesi geçen yıl 453 yangına müdahale etti



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2016 yılında başta anız olmak üzere toplam 453 yangına müdahale etti.

Düzce Belediyesi İtfaiyesi 2016 yılında 662'e yakın yangın ihbarına çıkış yaptı, bunlardan 453 yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. 2016 yılında meydana gelen yangınların başında anız yangınları geliyor ekipler yıl içinde 212 anız yangınına, 130 bina yangını, 51 araç yangını, 11 atölye, fabrika ve diğer yangınlara müdahalede etti. Yangınların çıkış nedenlerinin başında ise elektrik kontağı, sabo, ocak ve baca geliyor.

Bir önceki yıla yangınlarda artış gözlenirken Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, yangınlarda ilk müdahalenin çok önemli olduğunu alınacak bir yangın tüpü ile yapılacak müdahale ile büyük maddi hasarların önüne geçilebileceğini söyledi.

(AY)



13.01.2017 18:10:14 TSI

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