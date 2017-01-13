13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Belediyesinden kan bağış kampanyası

13 Ocak 2017 Cuma, 18:09
Büyükşehir Belediyesinden kan bağış kampanyası
Büyükşehir Belediyesinden kan bağış kampanyası
- Malatya Protokolü kan verdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Kızılayı'na bağışlanmak için organize edilen 'Kan Ver, Can Ver' kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.
Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sokağında bulunan Sanat Merkezi'nde sabah saat 08:30 de başlayan kan bağışı akşam saat 18:00'e kadar sürdü. Kan bağış kampanyasına Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Jandarma Komutanı Şerafettin Yılmaz, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar katılarak kan bağışında bulundu.
Kan bağışı sırasında konuşan Malatya Valisi Mustafa Toprak, kan bağışı kampanyasından dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Özellikle kış aylarında kana olan ihtiyaç ve kan stoklarda bir sıkıntı oluşabiliyor. Bu gün Kızılayımızın da çağrısına uyarak, burada hem farkındalık oluşturabilmek hem de vatandaşlarımızda daha fazla ilgi uyandırabilmek adına kan bağış kampanyasına katıldık. Bu projeye sahip çıkmak çok önemli, bu çalışmanın paydaşı olan, Büyükşehir Belediyemizin çağrısına uyarak, Kızılay'ımızın çağrısına uyarak, gelen kan veren, canlara hayat veren tüm vatandaşlarımıza, tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Adeta bir milli seferberlik gibi insanlarımızın hayatını kurtarma noktasında kendilerini adıyorlar" dedi. Türk insanının hayat kurtarma noktasında çok duyarlı davrandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Kızılay Genel Başkanımızın bir çağrısı vardı kan bağışı ile ilgili. Biz de şube müdürlerimizle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir kampanya başlattık. Malatya protokolünün sahiplendiği bir kan bağış kampanyasına dönüştü. Ciddi bir kalabalık var. Kızılay'ımız önceden yaptığı hazırlıkla şuan ki kampanyada 28 kişiden aynı anda kan alabiliyor. Hedefimiz rekor kırmak. Burada İnsanlarımızın hayat kurtarma noktasında ne kadar hassas olduğunu görüyoruz. Yüzlerce kişi sırada bekliyor. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi ve alaka oluştu. Kısa bir süre içinde bunu ilan etmemize rağmen, gerçekten ciddi bir ilgi ve alaka gördü. Kampanyayı organize eden ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yardım ve hayat kurtarma açısından çok duyarlı bir milletiz. Bunu da burada çalışanlarımız ve vatandaşlarımız göstermiş oldu. Bu kampanya ile Malatya'nın duyarlı illerin başında gelmesine vesile oluyoruz" ifadelerine kullandı.
Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın da, "Kızılay ekiplerimiz hem kök hücre almada, hem de kan bağışı konusunda tüm gücüyle çalışıyor. Elazığ, Adıyaman ve Malatya ekiplerimiz birlikte buradalar. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla güzel bir çalışma oldu. İnşallah kan bağışı rekorunu bu sayede kıracağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın duyarlılığı ve bu konuda kamuoyuna yaptığı çağrı ve duyarlılığı nedeniyle kendisini kutluyorum. Son dönmelerde kan bağışı stoklarının eridiği bir dönemdi. Sağ olsun bu gösterdikleri duyarlılık, sayın Genel Sekreterimiz Ercan Turan'ında çok güzel organize etmesiyle Malatya Büyükşehir Belediyesinin 'Kan Ver, Can Ver' kampanyası son sürat devam ediyor" dedi.
Malatya Protokolünün kan bağışında bulunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından Vali Mustafa Toprak'a, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz'a, Jandarma Komutanı Şerafettin Yılmaz'a, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'a, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'ya, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a Kur'an-ı Kerim Meali ve Türk Bayrağı hediye edildi.
(BT-SD-Y)

13.01.2017 18:13:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kar nedeniyle yolda kalan babayla kızı belediye ekipleri kurtardı
YEREL

KAR NEDENİYLE YOLDA KALAN BABAYLA KIZI BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Okullar Arası Voleybolda Malatyaspor Lisesi 1.oldu
YEREL

OKULLAR ARASI VOLEYBOLDA MALATYASPOR LİSESİ 1.OLDU
Malatya'da &quot;Kan Veriyor, Can Veriyoruz&quot; kampanyası
YEREL

MALATYA'DA "KAN VERİYOR, CAN VERİYORUZ" KAMPANYASI
Yıldızlar Masa Tenisi Grup Müsabakaları Başladı
YEREL

YILDIZLAR MASA TENİSİ GRUP MÜSABAKALARI BAŞLADI
&quot;Arı kovanı&quot; hırsızı yakalandı
YEREL

"ARI KOVANI" HIRSIZI YAKALANDI
MTTB'nin 'Gençlik Buluşmaları' devam ediyor
YEREL

MTTB'NİN 'GENÇLİK BULUŞMALARI' DEVAM EDİYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
&quot;Kazanan taraf biz olmalıyız&quot;
YEREL

"KAZANAN TARAF BİZ OLMALIYIZ"
MATHAP, şehitliği ziyaret etti
YEREL

MATHAP, ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ
Malatya'da sanat Halep için buluştu
YEREL

MALATYA'DA SANAT HALEP İÇİN BULUŞTU
Kale nefes alacak
YEREL

KALE NEFES ALACAK
Malatya Final Okullarından Suriyeli Türkmenlere yardım kampanyası
YEREL

MALATYA FİNAL OKULLARINDAN SURİYELİ TÜRKMENLERE YARDIM KAMPANYASI
Malatyalı güreş hakemi Mehmet Arı İran 'da Türkiye'yi temsil edecek
YEREL

MALATYALI GÜREŞ HAKEMİ MEHMET ARI İRAN 'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Genç MÜSİAD'ın YBA projesi Şubat'ta başlıyor
YEREL

GENÇ MÜSİAD'IN YBA PROJESİ ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
İnönü Stadı'nda kar temizliği
YEREL

İNÖNÜ STADI'NDA KAR TEMİZLİĞİ
Malatya'da sahte gübre uyarısı
YEREL

MALATYA'DA SAHTE GÜBRE UYARISI
MALORSA 1. OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı
YEREL

MALORSA 1. OSB YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI YAPILDI
Malatyasporlu Cemil'e de madalya taktıklar
YEREL

MALATYASPORLU CEMİL'E DE MADALYA TAKTIKLAR
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Kardan kapanan yolların tamamı açıldı
YEREL

KARDAN KAPANAN YOLLARIN TAMAMI AÇILDI
&quot;Sanat Halep için Buluştu&quot; sergisi
YEREL

"SANAT HALEP İÇİN BULUŞTU" SERGİSİ

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:
YEREL

CHP MALATYA İL BAŞKANI ENVER KİRAZ:
Evkur Yeni Malatyaspor'un transferleri şampiyonluk istiyor
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'UN TRANSFERLERİ ŞAMPİYONLUK İSTİYOR