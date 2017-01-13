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Büyükşehir Belediyesinden kan bağış kampanyası

- Malatya Protokolü kan verdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Kızılayı'na bağışlanmak için organize edilen 'Kan Ver, Can Ver' kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.

Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sokağında bulunan Sanat Merkezi'nde sabah saat 08:30 de başlayan kan bağışı akşam saat 18:00'e kadar sürdü. Kan bağış kampanyasına Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Jandarma Komutanı Şerafettin Yılmaz, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar katılarak kan bağışında bulundu.

Kan bağışı sırasında konuşan Malatya Valisi Mustafa Toprak, kan bağışı kampanyasından dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Özellikle kış aylarında kana olan ihtiyaç ve kan stoklarda bir sıkıntı oluşabiliyor. Bu gün Kızılayımızın da çağrısına uyarak, burada hem farkındalık oluşturabilmek hem de vatandaşlarımızda daha fazla ilgi uyandırabilmek adına kan bağış kampanyasına katıldık. Bu projeye sahip çıkmak çok önemli, bu çalışmanın paydaşı olan, Büyükşehir Belediyemizin çağrısına uyarak, Kızılay'ımızın çağrısına uyarak, gelen kan veren, canlara hayat veren tüm vatandaşlarımıza, tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Adeta bir milli seferberlik gibi insanlarımızın hayatını kurtarma noktasında kendilerini adıyorlar" dedi. Türk insanının hayat kurtarma noktasında çok duyarlı davrandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Kızılay Genel Başkanımızın bir çağrısı vardı kan bağışı ile ilgili. Biz de şube müdürlerimizle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir kampanya başlattık. Malatya protokolünün sahiplendiği bir kan bağış kampanyasına dönüştü. Ciddi bir kalabalık var. Kızılay'ımız önceden yaptığı hazırlıkla şuan ki kampanyada 28 kişiden aynı anda kan alabiliyor. Hedefimiz rekor kırmak. Burada İnsanlarımızın hayat kurtarma noktasında ne kadar hassas olduğunu görüyoruz. Yüzlerce kişi sırada bekliyor. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi ve alaka oluştu. Kısa bir süre içinde bunu ilan etmemize rağmen, gerçekten ciddi bir ilgi ve alaka gördü. Kampanyayı organize eden ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yardım ve hayat kurtarma açısından çok duyarlı bir milletiz. Bunu da burada çalışanlarımız ve vatandaşlarımız göstermiş oldu. Bu kampanya ile Malatya'nın duyarlı illerin başında gelmesine vesile oluyoruz" ifadelerine kullandı.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın da, "Kızılay ekiplerimiz hem kök hücre almada, hem de kan bağışı konusunda tüm gücüyle çalışıyor. Elazığ, Adıyaman ve Malatya ekiplerimiz birlikte buradalar. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla güzel bir çalışma oldu. İnşallah kan bağışı rekorunu bu sayede kıracağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın duyarlılığı ve bu konuda kamuoyuna yaptığı çağrı ve duyarlılığı nedeniyle kendisini kutluyorum. Son dönmelerde kan bağışı stoklarının eridiği bir dönemdi. Sağ olsun bu gösterdikleri duyarlılık, sayın Genel Sekreterimiz Ercan Turan'ında çok güzel organize etmesiyle Malatya Büyükşehir Belediyesinin 'Kan Ver, Can Ver' kampanyası son sürat devam ediyor" dedi.

Malatya Protokolünün kan bağışında bulunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından Vali Mustafa Toprak'a, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz'a, Jandarma Komutanı Şerafettin Yılmaz'a, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'a, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'ya, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a Kur'an-ı Kerim Meali ve Türk Bayrağı hediye edildi.

(BT-SD-Y)



13.01.2017 18:13:09 TSI

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