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Artvinlilerden Başkan Taşçı'ya teşekkür



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SAMSUN (İHA) - Samsun'daki Artvin hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticilerini makamında ağırlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Karadeniz Bölgesi'nin sıcak ve samimi insanları olan Artvinli hemşehrilerimizle aynı sıcaklık ve samimiyet içerisinde iletişim halindeyiz" dedi.

Samsun'da faaliyet gösteren Artvin hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileri, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı ziyaret etti. Atakum ilçesinde ikamet eden Artvinlilerin etkin bir nüfusa sahip olduklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Artvinlilerin kültürel değerlerini yaşatabilmeleri noktasında gerçekleştirdiği dernek faaliyetlerini takdir ile takip ediyorum. Karadeniz Bölgesi'nin sıcak ve samimi insanları olan Artvinli hemşehrilerimizle aynı sıcaklık ve samimiyet içerisinde iletişim halindeyiz" diye konuştu.

Bizim Artvin Derneği Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Parti Atakum Belediye Meclis Üyesi Levent Ertürk, Artvin Turizm ve Folklör Derneği Başkanı Kazım Yılmaz, Şavşatlılar Derneği Başkanı Oktay Tekin ve Tekkeköy Artvinliler Derneği Başkanı Başağa Meydan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği ziyaret ile Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile bir araya geldi.

Artvin hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticilerini Atakum Belediyesinde ağırlayan Başkan Taşçı, "Karadeniz Bölgesi kültürünün önemli markalarından birisi de muhakkak ki Artvin ilimizdir. Samsun'a göç eden Artvinli hemşehrilerimizin öncelikli tercihi de Atakum ilçesi oluyor. İlçemizde etkin bir nüfusa sahip olan hemşehrilerimizle samimi bir bağ içerisindeyiz. Hemşehri derneklerimiz de bu anlamda önemli bir köprü görevi görüyor. Tüm derneklere bu bağ için teşekkür ediyorum. Artvinlilerin kültürel değerlerini yaşatabilmeleri noktasında gerçekleştirdiği dernek faaliyetlerini takdir ile takip ediyorum. Karadeniz Bölgesinin sıcak ve samimi insanları olan Artvinli hemşehrilerimizle aynı sıcaklık ve samimiyet içerisinde iletişim halindeyiz" şeklinde konuştu.

Bizim Artvin Derneği Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Parti Atakum Belediye Meclis Üyesi Levent Ertürk ise dernek başkanları adına yaptığı konuşmada Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür etti. Başkan Ertürk, "Atakum, Artvinli hemşehrilerimizin bölgede yoğunlukla ikamet ettiği güzide bir ilçe. Biz de bu ilçenin bir parçası olmaktan onur duyan hemşehri dernekleriyiz. Bizler Artvinli olmaktan gurur duyuyor, Samsun'da ve Atakum'da yaşıyor olmaktan onur duyuyoruz. Karadeniz kültürünün iki önemli şehrine de mensup olmak bizleri ayrıcalıklı kılıyor. Bu anlamda faaliyetlerimize her zaman destek olan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkürü bir borç biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Taşçı daha sonra Artvinli konuklarına ziyaretlerinin anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

(SAM-SLH-Y)



13.01.2017 18:18:12 TSI

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