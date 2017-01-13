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Başkan Doğan, TBMM'de yaşananları değerlendirdi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, TBMM'de yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramı için toplanan yardım kampanyasına katılan ve TBMMM'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan şu ifadelere yer verdi:

"Siyasette özellikle muhalefetin görüşlerini her platformda ifade etmesi hakkıdır. Demokrasilerde siyaset iktidar kadar önemli bir yapıdır. Siyasi kimlikli kişilerin üslubu, temsil ettikleri insanlara yakışır olmalı. Hepimiz halkı temsil ediyoruz. Ben inanıyorum ki, CHP'li seçmenler hiçbir zaman temsilcilerinin tarzından memnun değildir. TBMM'deki kürsü, devletin en önemli yapılarından biri ve milletin en önemli temsil makamıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dediği yerin arbedeye çevrilmesi, kürsünün devrilmesi ve kırılmasıyla milletvekillerine saldırmanın hiçbir şekilde izahı olamaz. CHP'li Milletvekilleri hem kendi hem de tüm seçmenlerden özür dilemeliler. Yaptıkları bu tür işlerle maalesef muhalefet yaptıklarını zannediyorlar."

"Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisindeyiz diyeceksiniz hem de üçüncü dünya ülkelerindeki gibi muhalefet yapacaksınız. Ben TBMM'de 5 yıl parlamenterlik yaptım. Zaman zaman sert muhalefetlikler oldu ama hiçbir zaman bu düzeyde ve seviyede bir şey görülmedi. Bunun adı muhalefet olamaz. Modern çağdaş bir ülkenin muhalefeti bu kadar ilkel olamaz. Ülkenin meclisini ulusal anlamada da demokratik anlamda da zarar verdiler. Atatürk'ün kurduğu meclisin çatısı altında, Atatürk'ün kurduğu parti olduğunu söyleyenlere bu yaptıkları hiç yakışmadı."

(İG-GY-Y)



13.01.2017 18:23:09 TSI

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