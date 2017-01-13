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İzmit'te köy ziyaretleri sürüyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, köy ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

İzmit Belediyesi tarafından 2017 yılının ilk ziyaretleri Kaynarca ve Gökçeören köylerine yapıldı. Ziyarette; İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Veteriner hekim Cihan Altıntaş ve Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu, muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli fikir alış verişinde bulunulan ziyaretlerde istek ve şikayetler de dinlendi. Yetkililer, köy ziyaretlerinin yıl içinde devam edeceğini söylediler.

(İG-GY-Y)



13.01.2017 18:23:54 TSI

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