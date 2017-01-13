YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Albayrak Tekirdağspor'a başarılar diledi

Başkan Albayrak Tekirdağspor'a başarılar diledi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 15 Ocak Pazar günü Saat 13.30'da Namık Kemal Stadyumunda Türkiye 3. Lig 1. Grupta Kocaelispor ile 2. Yarının ilk maçını oynanacak olan Tekirdağspor'un antrenmanını izledi.

Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla görüşerek onlara moral veren Albayrak, Pazar günkü maç için futbolculara başarılar diledi.

Kocaeli maçını kazanacaklarına inandığını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağspor'umuz ikinci yarıda başarılı olacak ve ligi iyi bir yerde bitirecek" dedi.

Albayrak Tekirdağspor'u kendi tesislerini kazandırmak için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

(YG-Y)



13.01.2017 18:27:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER