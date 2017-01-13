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Çamyar: "Ünye'de değişim gözle görülür hale geldi"

13 Ocak 2017 Cuma, 18:35
Çamyar: "Ünye'de değişim gözle görülür hale geldi"
Çamyar: "Ünye'de değişim gözle görülür hale geldi"
- Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar:
- "Stadın kaldırılması, sanayi sitesinin yeni ve modern şekliyle inşa edilmesi, yeni stat yapılması bizim hedef projelerimiz arasında yer almaktadır"

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 30 Mart 2014 seçimlerinden bu yana 3. yıla girmek üzere olduklarını belirterek, "Ünye'deki değişim artık gözle görülebilir hale geldi" dedi.
Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odası ve Ünye Sanayi Sitesi Başkanı Ali Özkan ve yönetim kurulu üyeleri Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Oda Başkanı Ali Özkan Başkan Çamyar'a 2016 yılında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, görevde 3. yılına girdiklerini, ekibiyle birlikte görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti. Ünye merkezdeki değişimi ve dönüşümün artık gözle görüldüğünü belirten Başkan Çamyar, "Belediye hizmet binamız, külttür merkezinin yerine yapılan Ticaret Merkezimiz, Kapalı Çarşımız, Tabakhane Deresi ıslah çalışmalarımız, Hükümet Caddemiz, Orta Çarşımız, Kültür Yolu çalışmalarımız, üst bölgelerde yaptığımız yol ve alt yapı çalışmalarımız ve daha birçok projeyi bu dönemde hayata geçirmiş bulunuyoruz" dedi.
Çamyar, şöyle devam etti: "Sanayinin de yetersiz olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir plan çalışması yürüyor. Ancak bu uzun vadede yürüttüğümüz bir hedef çalışmadır. Stadın kaldırılması, sanayi sitesinin yeni ve modern şekliyle inşa edilmesi, yeni stat yapılması bizim hedef projelerimiz arasında yer almaktadır. Diğer hedef projelerimizin en başında ise Organize Sanayi Bölgemiz, Üniversite yerleşke alanımız geliyor. Sayın Başbakan Yardımcımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, sağ olsunlar çok yakından takip ediyorlar. Aynı şekilde liman ve İç Anadolu bağlantı yolu da bu hedef projelerden bir tanesi. Sanayide ki esnaflarımızın alanının darlığını biliyoruz. Bununla ilgili ekibimizi geçtiğimiz hafta yönlendirdik. Bu dahilde mimarımız gereken çalışmayı yaparak bize bir rapor sunacak ve alanınızla ilgili ne gibi değişim ve dönüşüm yapabiliriz diye kısa vadede bir çözüm üreteceğiz."
Daha sonra Ünye Madeni Eşya, Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Özkan Başkan Çamyar'a kendi resminin işlenmiş olduğu bakırdan yapılmış bir plaket takdim etti.
(MAK-SLH-Y)

13.01.2017 18:40:12 TSI
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