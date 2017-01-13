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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Biga'da zincirleme kaza; 1 yaralı

13 Ocak 2017 Cuma, 18:39
Biga'da zincirleme kaza; 1 yaralı
Biga'da zincirleme kaza; 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Biga-Çanakkala yolu üzeri Dışbudak köyü mevkiinde meydana gelen kazada 5 tır, 3 kamyon ve 2 araba zincirleme kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale yolu üzeri Dışbudak ve Gürecealtı köyleri arasında gece 00.30 sularında gizli buzlanmadan dolayı gerçekleşen kazada büyük facia atlatıldı. Birisi yabancı plakalı olmak üzere 5 tır, 3 kamyon ve 2 arabanın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kazada kömür yüklü olan bir tırın devrilmesi sonucu kömür çuvalları kara yoluna saçılırken, saçılan çuvallar ikinci bir faciaya yol açmadan yoldan temizlenerek trafik akışı normal hale getirildi.
Kazaya karışanlar ve görgü tanıkları, kazanın gizli buzlanmadan meydana geldiğini öne sürdü.
(GD)

13.01.2017 18:44:48 TSI
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