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Ekonomi Seferberliği Kırıkkale'den Başladı



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KIRIKKALE (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Kırıkkale'ye geldi.

Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nejat Güneri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özge Songül, İşkur Daire Başkanı Özlem Küpeli, SGK Kırıkkale İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler. İl Müdürü Veli Karacaköylü ve birim müdürleriyle buluşan bakanlık yöneticileri, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Program kapsamında basın mensuplarıyla buluşan Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, ekonomiye katkı sağlanması amacıyla başlatılan bu çalışmalar kapsamında sorunların bakanlığa iletileceğini ifade etti.

Serhat Ayrım, "Her Cuma bakanlığın bütün bürokratları, 81 ili birer birer dolaşıp sorunları yerinde görmek, sivil toplum örgütleri ve işverenlerle bir masa etrafında buluşup acaba bu konuda neler yapabiliriz, karşılıklı durum değerlendirmesi yapmak için sizlerle beraberiz. 2023 hedeflerine ulaşmak için açıklarımız varsa bunları tespit edip illerde gerekli çalışmaları yapmak için buradayız" dedi.

Müsteşar Yardımcısı Ayrım, "Bu teşvikler konusunda bilgilendirmek, iş sağlığı güvenliği konusuna çok önem veriyoruz. Ortak bir konu belirleyerek sorunlarımızı aşmak için buradayız. Milli Seferberlik içerisinde mücadele şart. Biz çalışma hayatı ile ilgili sorunları yerinde görüp, işverenleri, işçileri, sivil toplum örgütlerinin sorunlarını yerinde yapıyoruz. Bunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla buradayız. Çalışma hayatı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki işverenlerimizin sıkıntıları var, bunları yerinde tespit etmek, sorunları nasıl çözebiliriz bazı SGK teşviklerimiz var. Bunları bir daha paylaşalım ve belli bir yol haritası çizmek için dar boğazdan geçiyoruz. Ortak hareket etmek zorundayız. Bizde bakanlık olarak üzerimize düşen neyse elimizden geleni yapıyoruz. Bütün bürokratlar bu seferberlik çalışmaları kapsamında ziyaret gerçekleştiriyor." şeklinde konuştu.

Şuanda 10 grubun 10 ili ziyaret ettiğini belirten Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, "İki ay içerisinde bütün Türkiye'yi sil baştan dolaşacağız. Burada çözebileceğimiz burada çözüp, çözemediğimizi bakanlığa ileteceğiz. Referandum öncesi yaşa takılan emekliler için şuanda herhangi bir çalışmamız yok. Tabii ki bazı konularda çalışmalar yapılıyor. Şuanda konumuz daha çok iş hayatıyla ilgili sıkıntılar. Kırıkkale'de 6 bin 700 mülteci çalışıyor. Neticede biz büyük bir devlet olarak kendi bünyemiz içerisinde belirli bölgelerde istihdam edilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bunlar bir günde çözülebilecek sorunlar değil"diye konuştu.

Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım'ın ziyaretinde İşkur İl Müdürü Arif Ay ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Müsteşar Yardımcısı Ayrım, kısa süre önce göreve başlayan İş Kur Müdürü Ay'dan Kırıkkale'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kırıkkale'de istihdam konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Ayrım, "Birlikte hareket ederek güzel çalışmalara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

(BÖ)



13.01.2017 19:13:52 TSI

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