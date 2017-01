YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genel Sekreter Yaşar, basın mensupları ile bir araya geldi.

Genel Sekreter Yaşar, basın mensupları ile bir araya geldi.



VAN (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Van Büyükşehir Belediye Başkan vekilliğine atanan Van Valisi İbrahim Taşyapan tarafından Genel Sekreterliğine getirilen Mehmet Yaşar, basınla bir araya geldi.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın yerine, KHK kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali İbrahim Taşyapan, sorunların çözülmesi için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Taşyapan tarafından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen Mehmet Yaşar, basın mensupları ile bir araya geldi.

Belediyenin birçok birimde çalıştığını, muhasebe, özel kalem, satın alma, hukuk işleri ve daha sonra satın alma müdürlüğü görevi yaptığını söyleyen Yaşar, 2017 yılından son bir ay öncesine kadar bu göreve getirildiği ifade ederek, "Son 6 yılımı atıl durumda geçirdim. Onu bilmenizde fayda var. En son belediye başkan yardımcısı makam odamın gece kapısı kırılmıştı. Çok enteresan bir olaydır. İçerisinde bütün eşyalar boşaltılmak üzere sadece bir sandalye ve sehpa bırakılmıştı. O kapının kırılma hadisesi de iki kez olmuştu. Bir keresinde başarılı olamadılar başarısızlığa sonuçlandı. İkincisinde resmi kayıtlar olmasına rağmen kurum tarafından herhangi bir işlem yapılmadı. Hatta hiçbir cevabi yazı bile bize verilmemiştir. Ondan sonrada dairede oturacak bir sandalye bulamadık. Benim durumda olan 3 belediye başkan yardımcısı vardı, 10 civarında da müdür vardı. En son geçen sene işte belediyenin bize ihtiyacı var, bize bir yer tahsisi sağlansın diye kurumunuzda faydalı olalım diye, resmi taleplerimize rağmen bize herhangi bir bilgi verilmedi. Darbeden önce bir kez daha gitmiştim. Biz buradan maaş alıyoruz ki yüksek bir maaş alıyoruz kadro itibarı ile. Hiç olmazsa bunu hizmete çevirelim, çalışalım maalesef bu ortamlar sağlanmadı. Tabi iş bu günü ne kadar geldi, şimdi de genel sekreterlik başladı inşallah hayırlı olur. Göreve geldikten sonra kurumun kapılarını herkese açtık. Bütün herkesin çok rahatlıkla bütün daire başkanları, genel sekreter yardımcıları ile gelip görüşebiliyor. Bu halk tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Tabi ben bunları söylerken geçmişi eleştirme gibi bir durumum yok. Ama sizlerle birlikteliğin belediyeye kazanç olarak geri döneceğine, sizin dışınızdaki diğer sivil toplum örgütleri de katkı sunacağına inanıyorum. Bu birliktelikten güzel şeyler çıkar inşallah" dedi.

"Belediyenin 950 milyon lira borcu var"

Burhan beyin döneminde 180 milyon TL olarak açıklanan borcun içerisinde 45 milyonu sadece aydınlatma elektrik borçlarıydı. Bunlar belediye tarafından hiçbir şekilde ödemeleri yapılmadı. Hazine Müsteşarlığı tarafından bunlar karşılandı. Tabi o borcun neden olduğuna dair herhangi bir şey söylemem. O dönemde sadece 223 kilometre kanalizasyon hattı döşenmişti. Alt yapı ölü yatırımdır. Belediye başkanlarının yada mevcut yönetimleri bitiren bir yapıdır. Eğer siz alt yapıyla beraber üst yapıyı da götürürseniz bu harika bir şeydir. Ama yok sadece alt yapıya yönelirseniz mesela bizim arıtma tesislerinden Atatürk Kültür Parkı'na, oradan havaalanının bulunduğu bölge ve oradan Süphan Mahallesi'ne kadar kolektör hatları gelmişti. Halin oradan Doğu Caddesine kadar sadece 11 milyon Avro gibi para tutan bir proje vardı. Bu Alman Kalkınma Bankası destekli idi. Onun haricinde yapılan 223 kilometre müthiş bir rakamdır. Bunun haricinde Van merkezinde 5 bin, 6 bin civarında seyyar satıcı vardı. Lütfen o günleri hatırlayalım. Özellikle küçük cami civarlarındaki bölgelerde akşamları ailelerimizle kalabalıktan gezebilme imkanımız yoktu. Büfelerin tamamı hemen hemen her tarafta, Valiliğin ön tarafında olmak üzere sanat sokağında her taraf işgal altındaydı. Bütün bunlar yapıldı. Tabi bu hizmetler yapılırken birazda anlatılsaydı, anlatımla ilgiliydi. İşi yapan belediye başkanı, eğer yaptığı hizmeti iyi satarsa problem yoktur. Ben orada bir eksikliği olduğuna inanıyorum. Yani basın ayağı ile ilgili. Ben bunun belediyeden kaynaklandığına inanıyorum. Yapılan parklar, yolla gibi birçok hizmet vardı. O dönemdeki borç miktarı 45 milyonu atlatmamız lazımdı. Bu dönemde ise şu anda mevcut 744 milyon lira bir borç var. Bahsedilen 1 milyar borçta şöyle bir hata var. Depremden hemen sonrasını hepinizin malumu yeni TOKİ'ler yapıldı. O TOKİ'ler yapıldıktan sonra İller Bankası aracılığıyla çok acil bir şekilde Van içme suyuyla ilgili 48 kilometrelik bir hat çalışması yapıldı. Bu hat çalışmasının ana parası 104 milyondur. İlk 5 yılı ödemesiz ondan sonrasını 30 yıl içerisinde ödenecek. Birde Van Erciş'te depremden sonra 32 milyon 500 bin liralık tekrar bir isale hattı döşemesi yapılmış. 48 kilometrelik hattın dışında 20 milyon üzerinde yine Van'da depremden sonrasında İller Bankası'nın Devlet Su İşlerine yaptırmak suretiyle yaptırmış olduğu bir çalışma var. Bu son açıklanan borçların içerisinde bu 156 milyonluk borç yoktur. Bu borç olarak yansıtılmadı. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bunu bilmenizi isterim ki bunun içerisinde KDV ve fiyat farkları da yoktur. Yaklaşık 200 milyonu çok rahatlıkla bulur. Bu 750 milyonun üzerine bir 200 milyon daha ekleyin lütfen. Yani şu anda halen görüşmeler devam ediyor. Belediye Başkan Vekilimizin hükümet nezdinde yapağı bir çalışma ile bu nasıl bir şekil alır onu bilemiyorum ama şu anda belediyenin 750 milyon üzerine bir 200 milyon borcunun olduğunu ben sizlerle paylaşayım" dedi.

"Bu veriler Bekir Kaya'nın işe aldığı daire başkanları tarafından hazırlandı"

Bir gazetecinin, bu borç hakkında itirazın yapıldığını hatırlatması üzerini Yaşar, "Tabi şöyle bir durum daha var. Mevcut yönetimdeki bütün arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi görevlerinin başındadır. İşin ekonomi ayağını oluşturan Mali Hizmetler Daire Başkanı, Bekir Kaya beyin döneminde atanmış bir arkadaşımızdır. Şimdi beraber çalışıyoruz. VASKİ'de yine mali hizmetler ile görev yapan arkadaşımız yine Bekir Kaya beyin döneminde atanmış görevinin başındadır. Biz bu rakamları bu arkadaşlarımızdan almışız ve belgeli olarak almışız. Açıklanmayan bir borç daha söyleyeyim size. Sadece Yol Yapı Daire Başkanlığı'nda sözleşmeye bağlanmış 43 milyonluk 2017'de yapılacak işte var. Hani birileri acaba sonuçlanmamış işinde parasını dahil mi ettiler diye öyle bir söylenti var kesinlikle yok öyle bir şey. Eğer öyle bir şey yapılmış olsaydı o 200 milyon artı 43 milyonda sadece yol yapıda, diğer kurumları kast etmiyorum, halen devam edip gelen hak edişler de var. Bu gün bile dünya kadar evrak imzaladım. Bu anlamda bunlar borsa asla dahil edilmemiş" dedi.

"Arsenik oranı yüzde 120-130 civarında"

Kanalizasyon arıtma tesisleri Burhan Yenigün beyin döneminde de tam olarak yüzde 100 çalıştığını iddia etmek mümkün olmadığını ifade eden Yaşar, "O dönemde de sıkıntılar vardı. İşletme o zaman bana bağlıydı. Gerçekten Van Gölü'ne sahip çıkmadığımız rahatlıkla söyleyebilirim. Hemen hemen bütün dönemlerde bu sıkıntılar var. Şuan ki mevcut durumda aynıdır. Çok böyle bir arada fark olduğunu söyleyemeyiz. Hani birilerini sadece eleştiri olsun diye yapamayız. Ama genelde arıtmanın tamamıyla sağlıklı çalıştığını söylememiz mümkün değildir. Vahşi depolama ile ilgili göz ardı edilen farklı bir şey var orada. Orada Sıhke Gölü var. Sıhke Gölü hemen bitişiğinde bizim sondajlar var. O sondajlar da arsenik oranı yüze 120-130 dur. Avrupa standartlarının miktarı yüzde 10 dur. Bir ile on arasıdır. Orada şu anda mevcut olan arsenikten arıtma tesisinin gerçekten yüzde 100 çalıştığından emin değilim. Oranının yüz 100 verimlidir onu diyebilmemiz için oradan numune alıp Erzurum'a gönderip tahlillerini yapmamız gerekiyor. Yeraltı kaynakları ile ilgili o çöp alanının daha sıkıntılı olduğunu söylememiz gerekir. Şu anda burada bir tesis var. Tesis, Bekir Kaya beyin döneminde yapılmıştı. Oraya ile ilgili bir su tahlili bilgisi yok ben şu anda. Orayı sürekli kontrol altında tutup oradan su tahlilleri almamız gerek. Orada arıtmadan geçtikten sonra 3 nolu su deposuna gönderiliyor. Eğer tesisi sağlıklı çalışıyorsa normal seviyeye gelir, eğer çalışmıyorsa oradan 3 nolu su deposuna pompalanan su kaynağında tahlil edilirse eğer yüzde 10 seviyesine düşünülürse bir sıkıntı yok. Oradaki su deposu ile birlikte karışımdan sonra alınırsa orada ciddi bir sıkıtı var demektir. Van'ın toprak yapısından kaynaklanan bir problem var. Hacıbekir Mahallesinin bulunduğu bölgelerde bir problem yok, ama bu tarafta özellikle istasyonun bulunduğu bölgelerde orada bir cami varda o dönemde çok iyi hatırlıyorum orada yüzde 156 çıkmıştı. Otogarın orada da sonradan bir arıtma tesisi kuruldu. Doğrusu tesisten alınmış son numunelerle ilgili şu anda bilgim yok" dedi.

13.01.2017

