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Koyunbaba sempozyumu bildiriler kitabı yayımlandı



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ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi ile Osmancık Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen uluslararası "Nehrin Piri Koyunbaba" sempozyumunun bildiriler kitabı yayımlandı.

Uluslararası Nehrin Piri Koyunbaba Sempozyumu 13-14 Mayıs 2016 tarihinde düzenlendi. Türk Tarih Kurumu ile Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından da desteklenen sempozyumda farklı ülkelerden gelen akademisyenler katıldı.

Osmancık Kültür Merkezinde ilk oturumu gerçekleştirilen sempozyum ikinci gün Hitit Üniversitesi Konferans Salonunda devam etti. Toplam 10 programda altı farklı ülkeden katılan 44 bilim insanı 38 sözlü bildiri sundu.

Nehrin Piri Koyunbaba Sempozyumunda sunulan bildiriler bir kitapta toplanarak yayımlandı.

Sempozyum düzenleme kurulundan Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Işık Belediye Başkanı Hamza Karataş'ı ziyaret ederek bildiriler kitabını takdim etti.

Işık, "Bildiride Koyunbaba ve onun manevi hayat, irfan geleneği üzerindeki etkileri Makedonya, Romanya, Anadolu ve İrfan coğrafyası ekseninde incelenmiş, birçok disiplin tarafından ele alınmıştır" dedi.

Başkan Karataş, sempozyumda bildiri sunan bilim insanlarına teşekkür ederek Koyunbaba'yı anlamak ve yeni nesillere tanıtmak amacıyla etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

(BÖ)



13.01.2017 19:35:09 TSI

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