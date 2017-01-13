13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Partili başkanlar Armutlu'da toplandı

13 Ocak 2017 Cuma, 20:25
AK Partili başkanlar Armutlu'da toplandı
AK Partili başkanlar Armutlu'da toplandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan, Yalova'daki AK Partili belediye başkanlarını ağırladı.
Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek, Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Esenköy Belediye Başkanı Özer Kaptan, Teşvikiye Belediye Başkanı Ahmet Meydan ve İl Genel Meclisi Üyesi Muharrem Soyer, Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan'ı makamında ziyaret etti. Armutlu Belediye Başkanı Birkan, misafirlerine yapılan çalışmalar ile projeler hakkında bilgi verdi.
(MM-MŞ)

13.01.2017 20:29:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

YOSK devre arasında kadrosuna takviye yapacak
YEREL

YOSK DEVRE ARASINDA KADROSUNA TAKVİYE YAPACAK
Yalova VİP, Vulic'i kadrosuna kattı
YEREL

YALOVA VİP, VULİC'İ KADROSUNA KATTI
Esnaflar sicil affını bekliyor
YEREL

ESNAFLAR SİCİL AFFINI BEKLİYOR