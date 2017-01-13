AK Partili başkanlar Armutlu'da toplandı
(Fotoğraflı)
Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan, Yalova'daki AK Partili belediye başkanlarını ağırladı.
Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek, Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Esenköy Belediye Başkanı Özer Kaptan, Teşvikiye Belediye Başkanı Ahmet Meydan ve İl Genel Meclisi Üyesi Muharrem Soyer, Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan'ı makamında ziyaret etti. Armutlu Belediye Başkanı Birkan, misafirlerine yapılan çalışmalar ile projeler hakkında bilgi verdi.
(MM-MŞ)
13.01.2017 20:29:24 TSI
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