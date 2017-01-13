Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 infaz koruma memuru tutuklandı
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 infaz koruma memurundan 4'ü tutuklandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 infaz koruma memurundan 4'ü tutuklandı. 1 infaz koruma memuru da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(AA-AA-Y)
13.01.2017 21:48:17 TSI
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