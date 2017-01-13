13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Yardımcısı Yegin ETSO'yu ziyaret etti

13 Ocak 2017 Cuma, 22:05
Bakan Yardımcısı Yegin ETSO'yu ziyaret etti
Bakan Yardımcısı Yegin ETSO'yu ziyaret etti
- Yegin; "Kayıt dışılıkla hep birlikte mücadele etmeliyiz
- ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın; "İnşallah Erzurum kabuğunu kıracak"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) da ziyaret ederek, Meclis Başkanı Saim Özakalın, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle görüştü.
Vali Yardımcısı Hamza Özer, Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanı Gökhan Tuna, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İç Denetim Birim Başkanı Cihat Demiralp, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Fırat, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket Demir, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş ve İŞKUR İl Müdürü Recep Demir'in ve bazı bakanlık yetkililerinin katıldığı ziyaret, Meclis Başkanı Saim Özakalın'ın makamında gerçekleşti.
Ziyaretinin amacının iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek, çalışma hayatıyla ilgili sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntıların çözümü noktasında görüşlerini almak olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Yegin, her zaman kendilerine iletilen sorunları dikkatle analiz ettiklerini ve çözümü noktasında çaba gösterdiklerini söyledi.
ÖZAKALIN, "İNŞALLAH YENİ TEŞVİKLERLE KABUĞUMUZU KIRACAĞIZ"
Ziyarette, Erzurum'un ekonomisi ve çalışma hayatıyla ilgili bilgi veren ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Cazibe Merkezleri Programı'nın (CMP) uygulama esaslarının geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, bu kapsamda Erzurum'da yapılması planlanan yatırımların kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti. 216 hektarlık bir alana sahip 2. OSB'ye yerel ve ulusal yatırımcıların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Meclis Başkanı Özakalın, buraya yapılacak yatırımların Erzurum'un göç ve istihdam sorununa çözüm bulacağına inandığını söyledi. Özellikle ulusal çaptaki firmaların yatırımlarını Erzurum'a yapmaları konusunda başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ olmak üzere Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ETSO'nun koordineli bir şekilde çalıştığını kaydeden Özakalın, yeni teşviklerin Erzurum'u tam anlamıyla bir cazibe merkezi yapmasını ve artık kabuğunu kırmasını umut ettiklerini dile getirdi.
Konuşmasında, Erzurum'un sosyal güvenlik profili ve çalışma hayatıyla ilgili ifadelere de yer veren Özakalın, çalışmaya elverişli olduğu halde sosyal yardımlarla hayatını sürdürmeye çalışan kişilerle ilgili Bakanlığın bir çalışma yapmasını beklediklerini vurguladı. Eski yeni yatırım ayrımı yapılmaksızın, yeni teşviklerde istihdama sağlanan desteklerin biraz daha güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Özakalın ayrıca, nitelikli iş gücünü artırılması adına akredite olmuş özel sektör kuruluşlarının da etkinliğinin daha da artırılmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.
"1 PUANLIK KAYIT DIŞILIĞIN MALİYETİ 1.9 MİLYAR LİRA"
Meclis Başkanı Özakalın'ın ardından konuşan Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cazibe Merkezleri Programı'yla Erzurum'a sermayenin gelmesinin ve yeni iş imkanlarının oluşmasının, şehrin gelişmesi ve kalkınması adına sevindirici olacağını söyledi. Başkan Özakalın'ın sözünü ettiği; çalışmaya elverişli olduğu halde sosyal yardımlarla hayatını sürdürmeye çalışan kişilerle ilgili de düşüncelerini ifade eden Bakan Yardımcısı Yegin; "Sosyal yardım-istidam dengesinin kurulması yönünde bizim de çok ciddi çalışmalarımız var. Çünkü kişiye çalışma imkanı verilmediği zaman diğer taraftan yardım vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu yüzden bu konuya büyük önem veriyoruz ve sosyal yardımdan istihdama dönüşü teşvik etme yönünde çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Bölgede sağlanan teşviklerde istihdama daha fazla destek verilmesiyle ilgili de görüşlerini dile getiren Yegin şunları söyledi; "İŞKUR olarak, Cazibe Merkezleri Programı'na girsin girmesin bizim işletmelere iş başı eğitim programlarımız var. Zaten bu yöndeki desteklerimizi sürdürüyoruz. Bir de buna ekstra 'artı istihdam' diye bir kavram geliştirdik. Dedik ki, işveren işçi sayısına eklediği her çalışanın maliyetinin yarısına biz katlanalım. Yani ona vereceği ücretin yarısını biz verelim dedik."
Konuşmasında kayıt dışı istihdamın önlenmesinde herkese önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, "İşveren, işçi ve devlet Bütün kesimle bu konuda kendi sorumluluğunu taşımalı. İşveren işçisine, 'Eğer sigortalı olacaksan çalışacaksın, yoksa çalışamazsın' demeli. Aynı şekilde işçi de kendisine sigorta yapması konusunda işvereninden talepte bulunacak. Bu mücadele hepimizin mücadelesi Bu mücadeleyi hepimiz yapabilirsek kayıt dışılıktan kuruluruz. 1 puanlık kayıt dışılığın maliyeti ülkemize yaklaşık 1,9 milyar lira Bu da ekonomimiz adına çok önemli bir kayıp" diye konuştu.
Bakan Yardımcısı Yegin ziyarette ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin çeşitli konulardaki sorularını dinledi kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.
Ziyaretin sonunda ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın Bakan Yardımcısı Yegin'e, Erzurum'a özgü gümüş işlemeli bir Oltu taşı tespih hediye etti.
(ERZ-AA-Y)

13.01.2017 22:09:39 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da 3 bin 360 paket kaçak sigara ve 845 adet cep telefonu ele geçirildi
YEREL

ERZURUM'DA 3 BİN 360 PAKET KAÇAK SİGARA VE 845 ADET CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 infaz koruma memuru tutuklandı
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 4 İNFAZ KORUMA MEMURU TUTUKLANDI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Büyükşehir'in Kültür Daire Başkanlığı'na Mustafa Keleş atandı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI'NA MUSTAFA KELEŞ ATANDI
Cazibe Merkezi Programının uygulamasına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

CAZİBE MERKEZİ PROGRAMININ UYGULAMASINA YÖNELİK İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; Programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
Özel Bilge Koleji birinci oldu
YEREL

ÖZEL BİLGE KOLEJİ BİRİNCİ OLDU
Eleşkirtli çiftçiler için sertifika töreni düzenlendi
YEREL

ELEŞKİRTLİ ÇİFTÇİLER İÇİN SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ
EYOF 2017'ye doğru
YEREL

EYOF 2017'YE DOĞRU
Erzurum'da &quot;1001 Hatim&quot; duası edildi
YEREL

ERZURUM'DA "1001 HATİM" DUASI EDİLDİ
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
Alperen Kara, TEOG birincisi oldu
YEREL

ALPEREN KARA, TEOG BİRİNCİSİ OLDU
Ak Parti yönetimi belirlendi
YEREL

AK PARTİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ
ERGİM'den &quot;Son İstiklal Savaşı&quot; konferansına davet
YEREL

ERGİM'DEN "SON İSTİKLAL SAVAŞI" KONFERANSINA DAVET
Valilik Proje Koordinasyon Merkezi Eğitimleri devam ediyor
YEREL

VALİLİK PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Ne kadar çok kar, o kadar bereket
YEREL

NE KADAR ÇOK KAR, O KADAR BEREKET
TYB Erzurum Şubesi'nden Prof.Dr.Orhan Okay için taziye mesajı
YEREL

TYB ERZURUM ŞUBESİ'NDEN PROF.DR.ORHAN OKAY İÇİN TAZİYE MESAJI
Pistlerde sağlık onlara emanet
YEREL

PİSTLERDE SAĞLIK ONLARA EMANET
Ilıcalı'dan Medya Oda Tiyatrosu'na tam not
YEREL

ILICALI'DAN MEDYA ODA TİYATROSU'NA TAM NOT
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Yeterince tüketmediğimiz besinler!
YEREL

YETERİNCE TÜKETMEDİĞİMİZ BESİNLER!
Yarışmada kazandığı para ödülünü şehit ailesine bağışladı
YEREL

YARIŞMADA KAZANDIĞI PARA ÖDÜLÜNÜ ŞEHİT AİLESİNE BAĞIŞLADI
Rektör Çomaklı, Devlet Konservatuvar ve Meslek Yüksekokullarını Ziyaret Etti
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, DEVLET KONSERVATUVAR VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINI ZİYARET ETTİ
Curling milli takımına coşkulu karşılama
YEREL

CURLİNG MİLLİ TAKIMINA COŞKULU KARŞILAMA