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PEDER Şube Başkanı Çağlarırmak hayatını kaybetti



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği (PEDER) Samsun Şube Başkanı Metin Çağlarırmak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akciğer kanseri olan ve uzun süredir Eskişehir'deki Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören emekli Başkomiser ve PEDER Samsun Şube Başkanı Metin Çağlarırmak, bu gece tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yarın sabah Eskişehir'den alınarak Samsun'da getirilecek olan Çağlarırmak'ın cenazesi Pazar günü öğle namazına müteakip Büyük Cami'de kılınacak olan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(GKH-SLH)



13.01.2017 22:21:11 TSI

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