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Antalya Emniyetinde görev değişiklikleri

13 Ocak 2017 Cuma, 23:46
Antalya Emniyetinde görev değişiklikleri

ANTALYA (İHA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde naklen ve terfien yapılan atamalar nedeniyle birim amirleri değişti.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde 2016 yılı genel atama döneminde naklen ve terfien yapılan atamalar sebebiyle rütbeli personelin yeni görev dağılımları yapıldı. Yeni ataması yapılan veya yeri değiştirilen müdürler şöyle açıklandı:"Ahmet Çıtak Havalimanı Şube Müdürü, Ercan İlhan Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Mehmet Çiftçi Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü, Murat Deniz Koruma Şube Müdürü ve İnterpol-Europol Şube Müdür V., Ercan Çelik Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü, Ahmet Sağlam Pasaport ve Yabancılar Şube Müdürü, Feyzullah Karaaslan Eğitim Şube Müdürü, Uğur Gülcü Koordinasyon Şube Müdürü, İrfan Ağlamaz Personel Şube Müdürü, Hasan Hüseyin Özan İkmal Şube Müdürü, Mehmet Tatar Çocuk Şube Müdürü, Furkan Satılmış Gediktaş Özel Güvenlik Şube Müdürü, Ömer Engin Genç Bütçe Şube Müdürü, Caner Çiçek Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü, Serdar Neşe Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü, Ekrem Bülent Aktürk Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü, Muhittin Ergen Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü, Hasan Arınç Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürü, Bülent Cumhur Gözetici Akseki İlçe Emniyet Müdür V., Servet Kaynak Kaş İlçe Emniyet Müdürü, Murat Üstündağ Demre İlçe Emniyet Müdür V., Hasan Avdan Gündoğmuş İlçe Emniyet Amir V., Gökhan Mazı İbradı İlçe Emniyet Amir V. olarak görevlendirildi."
(EG-Y)

13.01.2017 23:51:51 TSI
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