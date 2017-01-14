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Sivas Belediyespor ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor

14 Ocak 2017 Cumartesi, 08:34
Sivas Belediyespor ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor
Sivas Belediyespor ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Spor Toto 2.Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında karşılaşacağı Büyükçekmece Tepecikspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Sivas Belediyespor, kendi sahasında oynayacağı Büyükçekmece Tepecikspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Teknik Direktör Çapanoğlu, Antalya kampında iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, eksikliklerini ve oyuncuların durumunu değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, taraftarların desteği ile Sivas'ta ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.
Sivas Belediyespor-Büyükçekmece Tepecik karşılaşması yarın saat 13.00'de Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma için aynı gün kent meydanı tarihi Jandarma Binası önünden taraftarlar için ücretsiz servis yapılacak. Karşılaşmayı Manisa bölgesi hakemlerinden Tolga Kadaz yönetecek.
(UY-SK)

14.01.2017 08:38:33 TSI
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