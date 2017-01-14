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Sivas'a 32 derslikli meslek lisesi yapılacak



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Eğitime Destek Projesi kapsamında 32 derslikli meslek lisesi yapılacak.

Eğitime yüzde 100 Destek Projesi kapsamında işadamı Musa Emmioğlu ile Vali Davut Gül arasında okul yapım protokolü imzalandı. Vali Muammer Bey Salonu'nda yapılan protokol ile Sivas'a 32 derslikli bir meslek lisesi kazandırılacak.

Protokolün imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, 2 yıl içinde tekli eğitime geçmesi için Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatının olduğunu belirterek, bu çerçevede yeni okul yapımlarının gerçekleştirileceğini söyledi.

Sivas'ta tekli eğitime geçmek için çok az sayıda okula ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gül, "Bununla ilgili okul yapmak isteyen hayırseverelere duyuru yaptık ve destek istedik. İşadamımız Musa Emmioğlu ailesi adına 32 derslikli bir meslek lisesi yapacak. 5 atölyesi olacak şekilde 42 bin metre karelik alanda inşa edilecek olan okul Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz olarak devredilecek. Bu birkaç açıdan önemli. Birincisi Musa Bey Sivaslı. Sivaslı bir hayırseverin kendiliğinden gelip böyle bir talepte bulunması bizi çok mutlu etti. Bir başka önemi daha var. Musa Bey bir sanayici. Meslek liselerinin memleket meselesi olduğunu düşünüyoruz. Meslek lisesi yapıldığı takdirde hem ciddi anlamda eleman ihtiyacı karşılanacak, hem de mevcut meslek liseleri şehir içinden kalkacak. Musa Emmioğlu'nun yaptıracağı meslek lisesi adliyenin yanındaki yeri boşaltacak. Başta Musa Bey olmak üzere Emmioğlu ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah diğer hayırseverlerde Sivas'ta eğitim-öğretim kalitesinin artması için elinden gelen desteği verir." diye konuştu.

Emmioğlu Mermer A.Ş. Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Musa Emmioğlu da yaklaşık 30 yıldır farklı sektörlerde hizmet verdiklerini ifade ederek, Sivas'a eğitim alanında bir yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Sivas'ın eğitimine her zaman katkı sağladığını, iş adamı olarak da Sivas'a okul kazandırmak istediklerini vurgulayan Emmioğlu, "Hayrımıza bir endüstri meslek lisesi yapma kararı aldık. Bu okulun örnek olacağını düşünüyoruz. Buradan faydalı öğrenciler yetişeceğini ümit ediyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından okulun yapım protokolü imzalandı.

(UY-SK)



14.01.2017 08:38:11 TSI

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