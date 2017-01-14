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Samsun'da 35 bin aileye 39 bin ton kömür dağıtıldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 08:58
Samsun'da 35 bin aileye 39 bin ton kömür dağıtıldı
Samsun'da 35 bin aileye 39 bin ton kömür dağıtıldı



Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Samsun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV), 2016 yılında il genelinde 35 bin 11 aileye 39 bin 890 ton kömür yardımında bulundu.
Samsun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan bilgilere göre, vakfın Samsun'a bağlı 17 ilçenin kaymakamlıklarının belirlediği 35 bin 11 aileye 39 bin 890 ton kömür dağıtımı gerçekleşti. Buna göre, 19 Mayıs ilçesinde 500 aile 500 ton, Alaçam ilçesindeki bin aileye bin ton, Asarcık ilçesinde 200 aileye 300 ton, Atakum ilçesindeki 1 bin 700 aileye 1 bin 700 ton, Ayvacık ilçesindeki 300 aileye 450 ton, Bafra ilçesindeki 8 bin aileye 10 bin ton, Canik ilçesindeki 3 bin aileye 3 bin ton, Çarşamba ilçesindeki 4 bin aileye 5 bin ton, Havza ilçesindeki 600 aileye 900 ton, İlkadım ilçesindeki 7 bin aileye 7 bin ton, Kavak ilçesindeki 700 aileye 850 ton, Ladik ilçesindeki bin aileye bin 500 ton, Salıpazarı ilçesindeki 380 aileye 190 ton, Tekkeköy ilçesindeki 500 aileye 750 ton, Terme ilçesindeki 2 bin aileye 2 bin ton, Vezirköprü ilçesindeki 3 bin 881 aileye 4 bin 500 ton ve Yakakent ilçesindeki 250 aileye de 250 ton ile toplam 35 bin 11 aileye 39 bin 890 ton kömür yardımı yapıldı.
(GKH-SLH-Y)

14.01.2017 09:03:01 TSI
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