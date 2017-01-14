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Bireysel sulama hibe desteği müracaatları başladı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi hakkında tebliğ gereği, hibe desteğine müracaatlar 01 Ocak 2017 tarihinde başladı.

Başvuruların, güncel uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanarak 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğüne, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak teslim edileceği öğrenildi.

Teslim edilen dosyaların, İl Proje Yürütme Birimi tarafından idari ve teknik açıdan incelendikten sonra, desteklenmeye hak kazanan proje sahiplerinin Asil ve Yedek isim listelerinin Mart ayının ikinci haftasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğü'nün internet sitesinde (www.aydin.tarim.gov.tr) yayınlanacağı belirtildi.

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hibe programı ile, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

(OD-MB-Y)



14.01.2017 09:07:02 TSI

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