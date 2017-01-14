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Aydın'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) -Türkiye'nin en işlek güzergahlarından olan Aydın-Muğla karayolunda aşır soğuklar nedeniyle oluşan sis trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Son yılların en soğuk kış mevsiminin yaşandığı Aydın'da gece ile gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı nedeniyle oluşan ve bölgede çok rastlanılmayan bir durum olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul'dan başlayarak İzmir, Aydın, Muğla, Bodrum ve Antalya'ya kadar uzanan Türkiye'nin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan karayolunda sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Özellikle Aydın-Muğla karayolunda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Emniyet yetkilileri, yoğun sis konusunda sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyardı.

(OD-MB-Y)



14.01.2017 09:07:19 TSI

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