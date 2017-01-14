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Nazillili mahalle muhtarlarından Başkan Çerçioğlu'na teşekkür



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli'de görev yapan bir grup mahalle muhtarı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Aydın Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli'de görev yapan mahalle muhtarlarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, Nazillili hemşerilerinin istekleri doğrultusunda kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla bizim felsefemiz halk ister büyükşehir yapar. 17 ilçenin tamamında çalışıyoruz. İl genelinde yaptığımız gibi Nazilli'de de projeleri hayata geçireceğiz. Yatırım hamlemiz geçen yıl olduğu gibi 2017'de devam edecek" dedi.

Muhtarların vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi üstlendiğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımızın yanındayız. Karşılıklı fikir alışverişiyle muhtarlarımızın sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Tek amacımız Aydın halkına hizmet etmek" diye konuştu.

2016'da Nazilli'ye 12 Milyon TL'lik Yatırım

Aydın Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına hız vermeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü 2016 yılında Nazilli'ye 12 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı çalışmaları ve Nazilli'ye yapılan hizmetleri sunum şeklinde izleyen muhtarlar, yapılan hizmetlerden dolayı gurur duyduklarını belirterek, muhtarların sorunlarıyla her zaman yakından ilgilenen Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ettiler. Ziyaretin ardından Nazilli mahalle muhtarları Başkan Çerçioğlu'na çiçek takdim ederken, Mescitli mahalle muhtarı Nazmi Öztürk pamuk hediye etti.

(MB-Y)



14.01.2017 09:07:43 TSI

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