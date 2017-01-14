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Kılıç: "Alo 182'ye ilgi azaldı"

14 Ocak 2017 Cumartesi, 09:04
Kılıç: "Alo 182'ye ilgi azaldı"
Kılıç: "Alo 182'ye ilgi azaldı"
- Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç:
- "Samsun'da, Alo 182-Merkezi Hekim Randevu Sistemine(MHRS) ilgi azaldı"
- "Hastaneye gelmeden muayene randevunuzu alın, siz hastaneyi beklemeyin, hastane sizi beklesin"

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Samsun'da Alo 182-Merkezi Hekim Randevu Sistemine(MHRS) ilginin azaldığını ifade eden Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, telefonla arayan insanların fazla arama ücretiyle karşılaşacakları korkusunun yanlış olduğunu söyledi.
Hastaların hastaneye gelmeden, istedikleri gün ve saate muayene randevularını almaları için kullanılan Alo 182'ye Samsunluların yeterince ilgi göstermediğini belirten Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, 2016 yılında sisteme tanımlanan 3 milyon muayene randevusundan sadece yüzde 40'ının hastalar tarafından kullanıldığını açıkladı.

"Ev telefonlarından dakikası 7 kuruş"
Alo 182'nin yeterince kullanılmamasında hastaların bu hattı aradıklarında yüksek telefon ücretleriyle karşılaşacakları yönünde yapılan yorumların etkili olduğunu belirten Kılıç, "Böyle bir durumun söz konusu değil. Sabit ya da cep telefonu hangi hattan aranırsa aransın devlet tarafından belirlenen en yüksek ücret dakikada 46,25 kuruş. Ev telefonlarından hattın aranması durumunda ise bu ücret, 7-15 kuruşa kadar düşüyor" dedi.

"İnternetten ve akıllı telefonlardan randevu ücretsiz"
Randevu almanın en kolay yolunun internetten ücretsiz olarak randevu almak olduğunu dile getiren Kılıç, "Günümüzde herkesin kullandığı akıllı cep telefonlarına indirilecek MHRS uygulamasıyla kısa bir kayıt işleminin ardından tüm Samsunlular birkaç dakika içinde istedikleri kamu hastanesinden muayene randevusu alabilirler. İnternet ortamından randevu için, 'www.hastanerandevu.gov.tr/ www.mhrs.gov.tr' adresleri kullanılabilir" diye konuştu.

"Her iki hastadan birinin MHRS'den randevu almasını hedefliyoruz"
İl merkezinde bulunan hastanelerde her 10 muayeneden 4'ünün Alo 182 MHRS sistemi üzerinden alındığını söyleyen Kılıç, "Ancak il genelinde bu oran yüzde 27'e kadar düştü. Hedefimiz, her 2 hastadan 1'inin MHRS sistemi üzerinden randevu almasını sağlayarak bu oranı yılsonuna kadar yüzde 50'ye yükseltmek. Bütün Samsunlu vatandaşlarımızı MHRS'yi kullanmaya davet ediyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.
(KA-SLH-Y)

14.01.2017 09:09:23 TSI
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