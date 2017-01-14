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Ağaçlara kış önlemi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerdeki ağaçların sağlıklı gelişmesi ve kış aylarındaki olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için budama çalışması başlattı.

Marmaraereğlisi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kaldırım, orta refüj ve bina önlerinde bulunan ağaçların kış aylarında korunması, sağlıklı gelişmesi ve güçlendirilmesi için budama çalışması yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun kış şartları nedeniyle bitkilerin yıpranmasını engellemek ve bahar aylarında daha verimli bir şekilde büyümelerini sağlamak için gerekli bakım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

(HLD-MK-Y)



14.01.2017 09:35:14 TSI

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