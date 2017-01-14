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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde

14 Ocak 2017 Cumartesi, 09:33
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum Bölümü ekibine katılan Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü, 2009 yılından beri Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapıyor. Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü, 1977 Yozgat doğumlu. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2004-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Birçok bilimsel çalışması olan Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü, Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü kadrosuna tam zamanlı olarak katılmasıyla ilgili olarak, "Görevime Acıbadem ailesinde devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum" açıklamasında bulundu.
(SK)

14.01.2017 09:37:41 TSI
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