14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tuz satışları patladı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 09:44
Tuz satışları patladı
Tuz satışları patladı
- Aktar Bal: "Günde 30 kilogram kaya tuzu satıyoruz"

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1 Ocak tarihinden beri aralıklara yağan yoğun kar yağışı en çok tuz satan esnafa yaradı.
Lüleburgaz'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı tuz satışlarını artırdı. Esnaf ve vatandaşlar, kapı önlerinde biriken kar ve buzun çözülmesini sağlamak için tuz aldı. Lüleburgaz'da aktarlık yapan Cengiz Bal, kaya tuzu satışlarının yüzde yüz arttığını kaydetti.
Kar yağışı sonrası işlerin arttığını kaydeden Bal, "Eski yıllardan beri böyle kar yağmamıştı. Kar yağışından sonra tuz satışlarımız aşırı arttı. Eskiden günde 5 kilo tuz satıyorduk, şimdi günde 30 kilogram kaya tuzu satıyoruz. Tuzun, buzu çözücü özelliği olduğundan dolayı satışlarda aşırı talep var. Sattığımız tuz 1'inci kalite. Esnaflar, apartman yöneticileri kaya tuza alıyor. Kaya tuzu Çankırı'dan geliyor. Tuzun kilosu 2 TL" dedi.
(KA-MK-Y)

14.01.2017 09:49:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Darbeye Direnen Cesur Yüreklerle Millet Olduk&quot; programı
YEREL

"DARBEYE DİRENEN CESUR YÜREKLERLE MİLLET OLDUK" PROGRAMI
Kırklareli'nde kar temizliği devam ediyor
YEREL

KIRKLARELİ'NDE KAR TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
Ulaşıma kapanan 120 köy yolu açıldı
YEREL

ULAŞIMA KAPANAN 120 KÖY YOLU AÇILDI
Kırklareli merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KIRKLARELİ MERKEZLİ 6 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Soğuk hava pazarcıyı vurdu
YEREL

SOĞUK HAVA PAZARCIYI VURDU