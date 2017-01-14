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Tuz satışları patladı

- Aktar Bal: "Günde 30 kilogram kaya tuzu satıyoruz"



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1 Ocak tarihinden beri aralıklara yağan yoğun kar yağışı en çok tuz satan esnafa yaradı.

Lüleburgaz'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı tuz satışlarını artırdı. Esnaf ve vatandaşlar, kapı önlerinde biriken kar ve buzun çözülmesini sağlamak için tuz aldı. Lüleburgaz'da aktarlık yapan Cengiz Bal, kaya tuzu satışlarının yüzde yüz arttığını kaydetti.

Kar yağışı sonrası işlerin arttığını kaydeden Bal, "Eski yıllardan beri böyle kar yağmamıştı. Kar yağışından sonra tuz satışlarımız aşırı arttı. Eskiden günde 5 kilo tuz satıyorduk, şimdi günde 30 kilogram kaya tuzu satıyoruz. Tuzun, buzu çözücü özelliği olduğundan dolayı satışlarda aşırı talep var. Sattığımız tuz 1'inci kalite. Esnaflar, apartman yöneticileri kaya tuza alıyor. Kaya tuzu Çankırı'dan geliyor. Tuzun kilosu 2 TL" dedi.

(KA-MK-Y)



14.01.2017 09:49:19 TSI

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