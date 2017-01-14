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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetimini Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:01
İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetimini Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti
İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetimini Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği yönetim kurulu üyeleri Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.
Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş ve yönetim kurulu üyeleri Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, dernek yöneticileriyle tek tek tanışarak çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Münir Karaloğlu, kurumsal olmanın önemine değinerek, "İnşaatlarımız yüzde 100 Yerli Malı" kampanyasına desteklerini dile getirdi.
Dernek Başkanı Deniz Karataş da 1976 yılında kurulan, 2 binden fazla aktif üyesi olan dernekleri ve çalışmaları hakkında Vali Karaloğlu'na bilgi verdi. Başlattıkları, "Yerli Malım Yerli Param, İnşaatlarımız yüzde 100 Yerli Malı" kampanyası hakkında bilgi veren Karataş, Vali Karaloğlu'ndan destek istedi.
(SÇ-SÇ-Y)

14.01.2017 10:05:33 TSI
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