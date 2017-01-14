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Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm resmileşti



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulanabilirliği 13 Ocak 2017 tarih ve 29947 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığını söyledi.

13 Ocak 2017 tarihinde Bakanlar Kurulunca Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanununun 2. maddesine göre Kazımkarabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm için karar alındığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak Kazımkarabekir Mahallesinde biz belediye olarak kentsel dönüşü başlattık. Ancak mülk sahiplerine ödenecek kira, daire karşılığı takas gibi konularda Bakanlar Kurulu Kararı gerekiyordu. Bu karar 27 Aralık 2016'da alınmış olup 13 Ocak 2017 itibari ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiştir. Kayseri başta olmak üzere Kazımkarabekir Mahalle sakinlerine hayırlı olsun. Sıra kat karşılığı inşat sözleşmesinin yapılmasındadır. Bu konuyu da önümüzdeki hafta halledeceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik bakanlığının yazısı ile

Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde başlatılan çalışmanın kısa sürede mülk sahiplerince anlaşılması ve yine kısa sürede Bakanlar kurulundan karar alınarak resmi gazetede yayınlanmasının bir başarı olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu projenin hakkı ve yerinde yapıldığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Hızlı ve etkin ama verimli bir çalışma

Başkan Memduh Büyükkılıç, Temmuz ayında başlatılan projenin Kasım ayanın ilk haftasında sonuçlandırılmasının hızlı, etkin ve verimli bir çalışma olduğunu ve her iki mahallede modern blokların yükseleceğini sözlerine ekledi.

(SK)



14.01.2017 10:07:46 TSI

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