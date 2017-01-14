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Aydın MHP gazi Sami Güler'i ziyaret etti



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AYDIN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan : "Gazilik; kahramanlık şuurun tavır ve davranış olarak ortaya çıktığı kutlu ünvandır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan , MHP Germencik ilçe Başkanı Turgay Ulutaş ve yöneticiler Kayseri'deki hain terör saldırısında sol gözünü kaybeden Gazi Komando Er Sami Güler'i ziyaret etti. Germencik ilçesindeki evindeki ziyarette gazimiz gururlu ve mutluydu.

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan; "Gazilik; kahramanlık şuurun tavır ve davranış olarak ortaya çıktığı kutlu ünvandır, İftihar edilecek bir fedakârlıkla, yaşadığımız topraklara göz dikmiş hainlere aman vermeyen, canlarından dahi vazgeçmeyi göze almış olan kahraman gazimiz Komando Er Sami Güler ve tüm gazilerimiz ile çok gururlandık. Allah hizmetlerinizi, fedakarlığınızı , feragatınızı kabul etsin. Kutlu vatanı savunan kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi

Vatanı için bir gözünü feda eden kahraman gazi Sami Güler, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'dan "Bozkurt Bayrağı" istedi.

(MB-Y)



14.01.2017 10:17:53 TSI

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