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Öğrenciler sinemaya doyacak

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:19
Öğrenciler sinemaya doyacak
Öğrenciler sinemaya doyacak
- Yarıyıl tatili Forum Bornova'da bir başka
- Forum Bornova ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğrencilere karne hediyesi

Ceren Atmaca

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Öğrencilere eğlenceli ve keyifli bir karne hediyesi geliyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bin öğrenciyi yarıyıl tatilinde sinemalarında ağırlayacak olan Forum Bornova, onlara güzel bir gün yaşatacak.

Forum Bornova, yarıyıl tatilinde öğrencilere eğlenceli ve keyifli bir karne hediyesi vermeye hazırlanıyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencisi toplam bin çocuk, yarıyıl tatilinde Forum Bornova sinema salonlarında film keyfi yaşayacak.
Etkinlikte çocuklarla birlikte film izleyecek İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Forum Bornova Alışveriş Merkezi Müdürü Doğan Alpan, çocuklarla sohbet edip, keyifli vakit geçirecek. Öğrenciler, yarıyıl tatilinde arkadaşlarıyla birlikte unutamayacakları bir gün geçirecekler. 10. kuruluş yıl dönümüne özel olarak hayata geçirdiği On Bin Sıcak Kalp projesi ile çocukların kalbini ısıtan Forum Bornova, önümüzdeki dönemde de çocukları sevindiren ve eğlendiren projelere imza atmaya devam edecek.
(CA)

14.01.2017 10:23:16 TSI
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