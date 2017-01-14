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İhracatçılara ilave can suyu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:21
İhracatçılara ilave can suyu
İhracatçılara ilave can suyu
- Eximbank sermayesi 10 milyar TL'ye çıkarıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - İhracatın en büyük finansman kaynağı olan Eximbank'ın 3.7 milyar TL olan sermayesi, 10 milyar TL'ye çıkarıldı.

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Eximbank Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan sermaye artışı kararını Twitter'dan duyurdu. Yıldırım, "Bankamızın olağanüstü genel kurulunda, 3.7 milyar TL olan bankamız sermayesi 10 milyar TL kayıtlı sermaye tavanına yükseltildi" diye tweet attı.

"Sermaye artışı ihracatçılara can suyu olacak"
Ekonomide küresel dalgalanmaların yaşandığı, ekonomilerin küçüldüğü ve ihracatçıların finansmana her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde ihracatçıların en büyük destekçisi Eximbank'ın sermayesinin 10 milyar TL'ye çıkarılmasının ihracatçılara can suyu niteliğinde olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Eximbank'ın sermaye artışından mutlu olduklarını söyledi.
Eximbank'ın sermayesinin 2.7 kat artışını Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 250 milyar TL'lik ekonomik tedbirler ve teşvik paketinin hayata geçmesinin işareti olarak algıladıklarını ifade eden Ünlütürk, "Dünya genelinde ekonomilerde bir durgunluk yaşanıyor. 2017 yılında dünya genelinde talebin daha da düşeceği öngörülüyor. Bu ortamda ihracatçılarımızın rekabetçiliklerini koruyabilmeleri için düşük faizli finansmana ihtiyacı olacak. Eximbank Genel Kurulu'nda alınan bu kararı bu açıdan önemsiyoruz. Ayrıca, Eximbank'ın 2016 yılında 32,9 milyar dolar olan ihracatçılara finansman desteğinin 2017 yılı için 39,8 milyar dolara çıkarılma hedefi de bizim için çok önemli. Türk ihracatçısına sunulan finansman desteği Orta Vadeli İstikrar Programı'nda 2017 yılı için ortaya konulan 153.3 milyar dolar ihracat hedefini tutturmada itici güç olacak" diye konuştu.

Eximbank'ın sermaye artışında desteklerinden dolayı Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye Egeli ihracatçılar adına teşekkür eden EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk sözlerini şöyle tamamladı; "İhracatçılar, Eximbank'ın sermaye artışı sonrasında daha uygun faizli ve uzun vadeli kredi kullanma olanağı bulacak ve likit sorununu çözecek. İhracatçılar, bundan sonraki süreçte çabalarını üretim ve pazarlamaya yoğunlaştıracak. Eximbank Yönetim Kurulu'na İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Işınsu Kestelli'nin girmiş olması da ayrı mutluluk kaynağımız. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."

İhracatçıların TL kredi talepleri karşılanacak
Türk Eximbank'ın sermaye yapısını güçlendirecek olan bu karar sonrasında, ihracatçıların artan TL kredi talepleri de karşılanabilecek. TL kredilerinin en önemli kaynağı ise; Türk Eximbank'ın kendi sermayesi olacak.
(MB-E)

14.01.2017 10:25:23 TSI
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