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Taşımacılık Sektöründen C Plakası Talebi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:32
Taşımacılık Sektöründen C Plakası Talebi
Taşımacılık Sektöründen C Plakası Talebi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Taşımacılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri'ni ağırladı.
Akdeniz Taşımacılar Derneği Başkanı Ayhan Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ATSO Başkanı Davut Çetin'İ ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan'ın da yeraldığı ziyarette taşımacılık sektöründeki 'C plakası' ihtiyacı ile ilgili sorunlar konuşuldu.
Sektör temsilcilerinin sıkıntılarını aktaran Akdeniz Taşımacılar Derneği Başkanı Ayhan Yıldırım, özellikle C plaka ile ilgili olarak uzun zamandır yaşadıkları sıkıntıyı çözemediklerini ifade etti. Antalya'da kayıtlı olan C plakalı araç sayısının yetersiz olduğunu ve bu konuda 2 bini aşkın yeni C plakaya ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Yıldırım, "Antalya'da servis taşımacılığı sektörü şu an az sayıda C Plakalı araçla kentin talebini karşılamaya çalışıyor. Taşımacılık yetkisine sahip araç sayısının az olması bazı insanları yetkisiz araç kullanmaya itiyor. Bu da beraberinde kayıtdışılığı, denetim ve kontrol sorunlarını getiriyor. Artık bu ihtiyacın giderilmesi gerekiyor" dedi.
Antalya'da bu konunun çok uzun zamandır konuşulduğunu ifade eden ve C plaka sıkıntısını yakından bildiğini vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Antalya insan taşımacılığının yoğun olduğu bir kent. Konu, uzun yıllardır çözüm bekliyor. Bu ihtiyacın çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı yaparak ilgili merciler ile görüşeceğiz" şeklinde konuştu.
Servis taşımacılığının sağlıklı işlemesi için sektörün tüm mensuplarının kayıt altında ve uygun standartlarda faaliyetlerini yürütmelerinin önemli olduğunu da ifade eden Başkan Davut Çetin, "Antalya'nın C plakalı araçlarla ilgili bir eksiği varsa bu bir an önce karşılanmalıdır. Diğer taraftan Antalya'da yapılan taşımacılık ihalelerinde Antalyalı şirketlerden hizmet alınmasının tercih edilmesini de önemsiyoruz. Böylece kentimizde üretilen katma değer artacak, Antalya zenginleşecektir" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

14.01.2017 10:36:38 TSI
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