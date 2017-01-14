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Başkan Demircan'dan kök hücre bağışı için çağrı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:36
Başkan Demircan'dan kök hücre bağışı için çağrı
Başkan Demircan'dan kök hücre bağışı için çağrı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kök Hücre Bağışçılığı Semineri'ne katılan ve kök hücre bağışı için kan veren Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Kök hücre bağışlayarak bir tanıdığınıza ya da hiç tanımadığınız bir kişiye umut olup hayat verebilirsiniz. Kök hücre nakli ile ilgili ön yargılarımızı yıkmalıyız" dedi.

Kızılay'ın "3 Tüp Kan Ver, Ümitle Bekleyenlere Hayat Ver" isimli sosyal sorumluluk kampanyası çerçevesinde, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen Kök Hücre Bağışçılığı Semineri'ne Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan da katıldı. Seminerin ardından kök hücre bağışı için kan veren Demircan, "Kök hücre bağışı yaparak hayat kurtarabiliriz. Tüm kanser ve bazı metabolik hastalıkların tedavisinde gerekli olan kök hücre için bağış yaparak bir tanıdığınıza veya hiç tanımadığınız bir kişiye umut olabilirsiniz. Kök hücre nakli ile ilgili ön yargılarımızı yıkmalıyız" diye konuştu.

Başkandan 3 tüp kan
Seminer sonunda kök hücre bağışı için 3 tüp kan veren Başkan Demircan, "Bugün İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 tüp kan vererek kök hücre donör adayı olduk. Bu farkındalığın oluşmasına katkı sunan Kızılay başta olmak üzere tüm emek veren paydaşlara teşekkür ediyorum ve sağlıklı olan herkesi kan vermeye davet ediyorum" dedi.
(CA)

14.01.2017 10:39:52 TSI
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