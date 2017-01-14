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Pamukkale'de bayat ekmekler çöp olmuyor

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:52
Pamukkale'de bayat ekmekler çöp olmuyor
Pamukkale'de bayat ekmekler çöp olmuyor

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi, ekmek israfını önlemek için hazırlattığı bayat ekmek kutuları sayesinde 15 bin adet ekmeği çöp olmaktan kurtardı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "İlçemiz sınırları içinde yerleştirdiğimiz bayat ekmek kutuları ile 2016 yılı içinde yaklaşık 15 bin ekmeğin israf olmasını önledik" dedi.
Ülkemizin en çok israf edilen ürünü olan ekmek, çöpe atılarak yok oluyor. Böyle bir durumu önlemek için Pamukkale Belediyesi'nin hazırladığı önemli projelerden biri de "Bayat ekmek kutuları" oldu. Pamukkale Belediyesi'nin ilçe genelinde yerleştirdiği 550 bayat ekmek kutusu ile geride kalan 2016 yılında 15 bin ekmek çöpe gitmeden değerlendirildi. Belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla toplanan bayat ekmekler, hayvan barınakları başta olmak üzere, sokak hayvanları ve besihanelerde değerlendiriliyor.

"Ekmek çöpe gitmesin"
"Dinimiz, 'Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz' diye emrediyor" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Ekmek israfı günümüzün en önemli sorunlarından biri. İhtiyaçtan fazla alınan ancak bayatladığı için tüketilemeyen ekmekler daha önce çöpe atılıyordu. Biz ilçe genelinde 550 noktaya yerleştirdiğimiz bayat ekmek kutuları ile bayatlayan ekmeklerin toplanmasına imkan sağladık. Ekiplerimiz belirli aralıklarla bu kutularda biriken ekmekleri toplayarak hayvan barınakları, sokak hayvanları ve besihanelere gönderiliyor. Bu sayede insanların yemedikleri ekmekler diğer canlılara aktarılmış oluyor. Sadece 2016 yılında ilçemiz genelinde yaklaşık 15 bin ekmeğin israf olmasını önledik. Halkımızın bayat ekmek kutusunu aktif olarak bayatlayan ekmeklerin toplanmasında duyarlı olmalarını rica ediyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

14.01.2017 10:56:43 TSI
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