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İşe gidenlere sıcak çorba molası

- Buca Belediyesi'nden vatandaşlara sabah çorbası



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Buca'da sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, kentin en işlek aktarma noktalarında Buca Belediyesi'nin sürpriziyle karşılaşıyor. Esnafın kapalı olduğu erken saatlerde yola çıkmak zorunda kalan Bucalılar, Şirinyer İZBAN ile Üçkuyular otobüs duraklarında belediyenin dağıttığı çorba ile sıcacık bir mola veriyor.



Buca Belediyesi kışın en sert geçen günlerinde toplu ulaşımın en yoğun olduğu bölgelerde çorba dağıtımına başladı. Esnafın kapalı olduğu sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan Bucalılar, Buca Belediyesi tarafından dağıtılan çorbalarla güne sıcacık bir başlangıç yapıyor. Sabah 07.00 ile 09.00 saatleri arasında Şirinyer İZBAN istasyonu önü ile Üçkuyular Otobüs duraklarında ücretsiz yapılan dağıtımda dileyene çay ve kahve ikramı da yapılıyor. Buca Belediyesi ikram araçlarıyla yapılan ücretsiz çorba dağıtımı, işe ve okula gitmek için sabahın erken saatinde yollara düşen vatandaşlarca memnuniyetle karşılanıyor. Sıcacık çorbaları ile içleri ısınan Bucalılar güne keyifle başlıyor.

(CA)



14.01.2017 11:03:54 TSI

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