14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İşe gidenlere sıcak çorba molası

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:59
İşe gidenlere sıcak çorba molası
İşe gidenlere sıcak çorba molası
- Buca Belediyesi'nden vatandaşlara sabah çorbası

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Buca'da sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, kentin en işlek aktarma noktalarında Buca Belediyesi'nin sürpriziyle karşılaşıyor. Esnafın kapalı olduğu erken saatlerde yola çıkmak zorunda kalan Bucalılar, Şirinyer İZBAN ile Üçkuyular otobüs duraklarında belediyenin dağıttığı çorba ile sıcacık bir mola veriyor.

Buca Belediyesi kışın en sert geçen günlerinde toplu ulaşımın en yoğun olduğu bölgelerde çorba dağıtımına başladı. Esnafın kapalı olduğu sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan Bucalılar, Buca Belediyesi tarafından dağıtılan çorbalarla güne sıcacık bir başlangıç yapıyor. Sabah 07.00 ile 09.00 saatleri arasında Şirinyer İZBAN istasyonu önü ile Üçkuyular Otobüs duraklarında ücretsiz yapılan dağıtımda dileyene çay ve kahve ikramı da yapılıyor. Buca Belediyesi ikram araçlarıyla yapılan ücretsiz çorba dağıtımı, işe ve okula gitmek için sabahın erken saatinde yollara düşen vatandaşlarca memnuniyetle karşılanıyor. Sıcacık çorbaları ile içleri ısınan Bucalılar güne keyifle başlıyor.
(CA)

14.01.2017 11:03:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bornova'da muhtarlara tam destek
YEREL

BORNOVA'DA MUHTARLARA TAM DESTEK
Başkan Demircan'dan kök hücre bağışı için çağrı
YEREL

BAŞKAN DEMİRCAN'DAN KÖK HÜCRE BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI
Öğrenciler sinemaya doyacak
YEREL

ÖĞRENCİLER SİNEMAYA DOYACAK
Selçuk, deve güreşlerinin 'Kırkpınar'ı için hazır
YEREL

SELÇUK, DEVE GÜREŞLERİNİN 'KIRKPINAR'I İÇİN HAZIR
Kemalpaşa'da bilinçlenme eğitimlerinin startı kadınlardan
YEREL

KEMALPAŞA'DA BİLİNÇLENME EĞİTİMLERİNİN STARTI KADINLARDAN
O holdingden İzmir, Eskişehir ve Çanakkale'ye dev yatırımlar
YEREL

O HOLDİNGDEN İZMİR, ESKİŞEHİR VE ÇANAKKALE'YE DEV YATIRIMLAR
Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu şubeden kan bağışı
YEREL

SAĞLIK-SEN İZMİR 2 NO'LU ŞUBEDEN KAN BAĞIŞI
CHP'li kadınlardan ihtiyaç sahibi ailelere battaniye
YEREL

CHP'Lİ KADINLARDAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE BATTANİYE
Yağmur ve kar barajlara yaradı
YEREL

YAĞMUR VE KAR BARAJLARA YARADI
Buca'nın tarihine ışık tutan çalışma
YEREL

BUCA'NIN TARİHİNE IŞIK TUTAN ÇALIŞMA
Karşıyakalı Demir, Polonya yolcusu
YEREL

KARŞIYAKALI DEMİR, POLONYA YOLCUSU
Başkan Soylu'dan seraları çöken vatandaşlara ziyaret
YEREL

BAŞKAN SOYLU'DAN SERALARI ÇÖKEN VATANDAŞLARA ZİYARET