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Sinan Mahallesi'nde riskli sundurmalar kaldırıldı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, şiddetli yağmur nedeniyle beton sundurmanın çöktüğü Sinan Mahallesi çarşısında temizlik çalışmalarını tamamlarken risk taşıyan beton sundurmaları da kaldırdı.

Antalya'da hafta içi etkili olan sağanak yağışta beton sundurmaları çöken Sinan Mahallesi çarşısında bulunan bir işhanında temizlik çalışmaları tamamlandı. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmada çöken 20 metre uzunluğundaki beton sundurma enkazı kaldırıldı.

Can kaybının yaşanmadığı olay sonrası Hüsnü Karakaş Caddesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında riskli olduğu tespit edilen sundurmalar da Fen İşleri'ne bağlı ekipler tarafından yıkılarak kaldırıldı. Beton sundurmanın risk taşımayan bölümleri de çelik direklerle güçlendirilirken çalışmalarını tamamlanmasının ardından caddede hayat normale döndü.

(SÇ-SÇ-Y)



14.01.2017 11:20:18 TSI

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